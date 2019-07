Xusma/Púrria (Diccionari Alcover-Moll)

JOSEP RUIZ GARCIA SANTA COLOMA DE FARNERS

És el mot que em ve al cap per definir el trist espectacle ofert per una quarantena de «persones» el passat dia 15 de juny al saló de plens del nostre ajuntament en la reunió per votar l'alcalde per als propers quatre anys, després d'haver-se celebrat unes eleccions lliures i democràtiques amb el resultat que va sortir de la contesa.

L'exalcalde de la vila, Sr. Antoni Solà, deu estar orgullós del seu eslògan de Santa Coloma, Ciutat Educadora. Quin fracàs!

I els partits convocants de l'aquelarre, encara més. Una quarantena d'individuus varen violar l'essència de la democràcia empesos per uns dirigents sense escrúpols que no havien acceptat els resultats del joc democràtic. Quina vergonya! Santa Coloma de Farners per fi surt al mapa, gràcies a aquesta colla d'energúmens. Felicitem-nos.

Moltes felicitats a tots ells, polítics i «ciutadans», el poble ha parlat, diu una de les dirigents de la CUP. No havíem quedat que el joc democràtic es va mostrar el mes de maig votant en llibertat?

Podríem conformar-nos dient allò de «d'on no n'hi ha, no en pot rajar», però jo no em resingo. Soc així.



Lluitant contra

les flames

Lluís Torner i Callicó GIRONA

Aquest foc que, des del dimecres passat –26 de juny– està afectant la Ribera d'Ebre, Segrià i les Garrigues, no tan sols crema la vegetació, sinó que, també, gai­rebé tot el que troba pel camí, masies, explotacions agrícoles-ramaderes, bestiar, maquinària, etc. Segons diuen ja són unes 6.000 les hectàrees que han resultat cremades pel foc, i és desolador veure les imatges que trameten els mitjans d'informació; d'entre les quals ens va impressionar veure plorar aquell pagès-ramader, en contemplar el lamentable espectacle de veure cremades dues-centes ovelles i dos cavalls. No ha estat pas ell sol l'afectat, altres també han perdut casa i pertinences, però veure plorar aquell ens va colpir d'allò més.

De totes maneres, davant una desgràcia com aquesta, sempre es pot trobar una part positiva, en aquest cas la solidaritat de persones disposades a ajudar els afectats, però sobretot en veure la valent actuació dels bombers, agents rurals, soldats i voluntaris que es juguen la vida, no solament lluitant contra les flames, sinó també contra aquesta calor abassegadora, que se suma a la del propi foc.

No fa pas molt, el cos dels bombers es va manifestar, per manca d'efectius i de material; aquest cas que s'està patint demostra com és d'important escoltar les seves peticions, és trist que quan passa el succés tothom s'adona de la necessitat.

Ens solidaritzem amb aquells que ho han perdut tot, i demanaríem saber per quin mitjà es poden canalitzar els ajuts.



Onada de calor

a Anglès

Pere EspiNEt I Coll Portaveu Grup Municipal Pau Ajuntament d'Anglès

Aquest darrers dies Anglès ha sortit als mitjans de comunicació com un dels 6 pobles de Catalunya on la temperatura ha sobrepassat els 43 ºC.

En vistes d'això, el nostre Grup Municipal PAU ens vàrem adreçar a l'equip de govern per tal que la gent del poble tingués accés lliure a les piscines, sembla que la nostra proposta no va prosperar, l'argumentari desplegat no ens va convèncer.

Des d'aquí felicitem els consistoris de poblacions com Bescanó, Sils, Maçanet, Banyoles, Cassà, etc., etc., on sí que varen creure que calia estar al costat del poble oferint alternatives per combatre l'onada de calor, la implicació dels regidors/res i personal municipal van ajudar al bon funcionament d'aquests equipaments, la població afectada va agrair de bon grat el detall del seu consistori.