La pornografia d'Internet: Les dades

Per si tu, avi o àvia, pare o mare poc situats en el món digital, no ho enteneu, és com si a vosaltres de nens us haguessin omplert els armaris de la vostra habitació de revistes pornogràfiques. Amb la diferència que el contingut d'aquelles revistes era com un conte de fades al costat de la pornografia que ara podem veure per internet. Aquesta podria ser una interpel·lació realista d'un infant o jove d'avui als seus familiars adults.

L'estudi recent de la Universitat de les Illes Balears «Nova pornografia i canvis en les relacions interpersonals», elaborat sobre gairebé 2.500 joves entre 16 i 29 anys, posa sobre la taula la magnitud del problema de la pornografia a internet i dels seus efectes sobre les noves generacions de joves.

El 2008 s'inicia l'ús massiu dels nous telèfons mòbils intel·ligents. La nova pornografia distribuïda per internet és accessible a tothom, sense límit quant als continguts, i amb la possibilitat d'establir diversos nivells d'interactivitat, la qual cosa també ha obert la porta a noves modalitats sofisticades de prostitució, que es realitza disseminada per pisos. Segons l'estudi, en aquesta nova pornografia hi ha una familiaritat amb les pràctiques de risc, i una immediatesa i descontextualització de la sexualitat, situada al marge de les relacions interpersonals.

Per fer-nos una idea de la magnitud del fenomen, només un dels portals de distribució mundial de vídeos pornogràfics, l'any 2017 va tenir 28.500.000.000 visites, tres milions de visites per hora. Segons l'estudi, aquesta indústria pornogràfica es du a terme per empreses molt agressives amb gran capacitat de fer-se present en el nou mercat d'internet.

Tot això que estem explicant està a l'abast de qualsevol infant o adolescent mitjançant un mòbil o un ordinador amb accés a internet. Segons informes que cita l'estudi, més del 50% dels adolescents espanyols entre 14 i 17 anys veuen regularment porno per internet. Però l'edat d'iniciar-se en aquesta pornografia va baixant. Segons www.daleunavuelta.org, l'edat mitjana d'accés al consum de pornografia avui està en els 11 anys, 1 de cada 10 consumidors té menys de 10 anys, i 1 de cada 3 nens entre 10 i 14 anys visita aquestes pàgines amb alguna freqüència.

Segons la mateixa web, el negoci de la pornografia per internet genera 13 bilions de dòlars a l'any de benefici, i cada any es descarreguen 230 milions d'aplicacions porno en el món. Aquest accés a la pornografia no té aturador, i menys en tindrà amb la implantació del 5G. Segons Manuel Castells el 5G, que preveu que estigui implantat a finals de l'any que ve, connectarà els dispositius a una velocitat 40 vegades superior a l'actual 4G.

Quins són els efectes d'aquesta nova pornografia sobre els nostres infants, adolescents i joves? Per dir-ho clar: que els seus principals educadors en matèria de sexualitat són uns degenerats. Que aquelles perversions que de cap manera acceptaríem que els nostres fills veiessin al nostre costat a la TV, estan el seu abast sense cap dificultat a través del mòbil. Tota una generació de pares i mares amagant el cap sota l'ala. Qüestions com el sentit de la relació sexual, com s'ha de tractar l'altra persona, quines són les pràctiques sexuals admissibles, quant temps dura habitualment una erecció o un orgasme, són presentades als nostres fills de forma absolutament distorsionada per aquells que no tenen cap interès en educar-los sinó en enganxar-los al sexe.

La nova pornografia imposa un model de relació en el qual la dona és reduïda a objecte sexual; en què la selecció de la parella es desconnecta de la relació personal i es realitza amb un criteri consumista, sovint seguint un desig o impuls primaris, i si cal mitjançant pagament; i en el qual la violència física i verbal es normalitzen en l'anomenada «escalada de conducta». Si l'objectiu principal del sexe és descobrir nous plaers, la violència sexual acaba essent un ingredient difícilment evitable.

Segons l'estudi, la nova pornografia pot estimular en els menors l'emulació dels models irreals que veuen a la pantalla i generar als joves un concepte negatiu de si mateixos per veure's lluny d'aquests models. El consum de pornografia és clarament superior entre els homes que entre les dones però és probable que els grans interessos comercials d'aquest mercat intentin potenciar el consum entre les dones.

L'estudi conclou que no s'ha de censurar els usuaris sinó crear en ells la capacitat crítica per entendre què significa la pornografia, i examinar-la des de l'òptica de les relacions interpersonals, des d'una òptica igualitària i responsable.