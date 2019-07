CAMÍ D'ELECCIONS

Com era d'esperar, el que no s'arregla en tres mesos (els transcorreguts des de les últimes eleccions) no pot corregir-se en tres dies (com s'ha vist en les barroeres negociacions entre els partits d'esquerra per formar govern) i la sessió que havia d'investir com a president el socialista Pedro Sánchez va quedar en intent fallit, després de no obtenir majoria en dues votacions.

S'obre ara un període de dos mesos en què es podria tornar a intentar la investidura, si canvien les circumstàncies (vertigen de Podem davant la repetició i aparició d'una formació rival a la seva esquerra, liderada per Íñigo Errejón? Sobtada responsabilitat del ciutadà Albert Rivera, inútilment sol·licitada per Pedro Sánchez?). En cas contrari, ens encaminaríem a una repetició electoral, el proper 10 de novembre.

I què és el que vol el candidat fallit, Pedro Sánchez? Inicialment, sembla que la seva intenció és ser elegit amb abstencions (ja que «no hi ha candidat alternatiu», com no s'ha cansat de repetir), de manera que pugui experimentar una geometria variable de pactes, sense quedar lligat a cap partit.

Però passa que els sondejos publicats durant els darrers 90 dies no han parat de somriure-li (amb percentatges de vot superiors al 30%, en la majoria dels casos), de manera que la temptació de la repetició és molt gran (d'aquí el poc entusiasme mostrat en les negociacions amb el líder de Podem, Pablo Iglesias).

No obstant això, Sánchez haurà de tenir en compte dos factors. Des de fa uns dies, aquestes enquestes que li somriuen també l'assenyalen com a principal responsable d'una hipotètica repetició electoral; per altra banda, els avenços per millorar posicions no sempre acaben bé. Si no, que ho pregunti a Artur Mas (el 2012) o a Theresa May (el 2017) i veurà què li expliquen.