La bossa de la reina Isabel II

La reina d'Anglaterra va uniformada d'Isabel II. En 70 anys, el seu cabell ha envellit amb el mateix pentinat, unes vegades sota la corona; altres, sota 5.000 barrets. Els seus tocats i els seus vestits són, essencialment, iguals, excepte per alguns canvis de color, però no de to. A l'uniforme hi afegeix la bossa. Per què porta bossa una dona que té el privilegi de no necessitar-ne? No necessita portar ni mòbil ni diners a sobre (els diners la porten impresa a ella).

Isabel mai ha de carregar res perquè els reis sempre tenen les mans desocupades. Cada vegada que algú els fa un d'aquests regals horribles amb els quals el poble els mostra el seu odi (aquestes artesanies i plaques que acaben a la reial ferralleria de palau), els monarques el sostenen un segon i l'hi passen a un servent destinat a aquesta finalitat. Els reis només ocupen les mans per estrènyer-les en les recepcions i, de seguida, les tornen a tenir buides, perquè aquest és el seu privilegi. Per què una dona que mai ha renunciat a cap privilegi renuncia al de no carregar amb res?

L'ús d'una bossa inútil és enigmàtic, però encara més preguntar-se per què porta bossa per casa. Les dones que conec només porten bossa quan han de sortir. Ella la porta a les recepcions al palau de Buckingham, que és com si vostè la portés per anar al menjador. Quan jo era petit, de vegades arribaven visites. Mai la meva mare va anar a buscar la bossa per rebre-les.

El que amaga la bossa de la reina és un enigma enquistat. És de desitjar que Déu la guardi molts anys, però seran pocs, donada la seva edat (la de la reina). Hi ha un risc cert que porti el secret a la tomba. Desassossega veure aquesta dona agafada a la bossa i sentir-te temptat a fer-li una estrabada, com un vulgar lladregot, per resoldre aquest misteri que cavalca dos segles.