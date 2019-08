Concert Sons

del Món

F. Xavier Roca Font Palau-Saverdera

El dissabte hi havia previst un concert del Festival Sons del Món, als Cellers Martin Faixó. Lamentablement es va suspendre per la pluja, però els més lamentable va ser la mala organització amb el tema de l'aparcament: a mesura que arribaves, un senyor de l'organització et dirigia a un camí que era un pedregar i havies de deixar el cotxe on podies i segons sembla on volies, com va fer molta gent que van tancar el camí de sortida i a l'hora de marxar vam haver d'esperar una hora que els cotxes que tancaven el pas anessin sortint. Crec que en un lloc amb tant d'encant es podrien organitzar molt millor.



Televisió de Ripoll, neutralitat informativa?

Àngel Cornellà i Rigau girona

Començaré el meu escrit dient que no visc a Ripoll... però he vist avui dimecres, dia 31 de juliol, un reportatge de Televisió de Ripoll. Es tracta d'un reportatge sobre el ple celebrat a l'Ajuntament de Ripoll. S'informa de les diferents intervencions, mocions, etc. i quan parla la regidora del Front Nacional de Catalunya, Sílvia Orriols, «marxa la veu». Només es veu la seva imatge i els seus moviments de llavis, i no se sent res.

Problemes tècnics? Censura? A continuació parlen els regidors de tots els altres partits, i ­«casualment» se sent tot el que diuen.

On és la neutralitat informativa dels mitjans de comunicació?

Què està passant a Ripoll? Ha mort la democràcia?

Una regidora jove i valenta, que ha entrat a l'Ajuntament de Ripoll amb els vots obtinguts de més de 500 ripollesos, que s'atreveix a defensar en públic el que molts catalans pensem i no ens atrevim a dir públicament, ha de suportar no només l'hostilitat constant de la resta de regidors... sinó, a més, la de la premsa?

Voldria pensar que ha estat només una fallada tècnica i que Televisió de Ripoll, en algun moment, emetrà un comunicat de disculpes. I jo em quedaré més tranquil. Pensaré que els mitjans de comunicació encara són neutrals i la seva funció és informar, no posicionar-se a favor d'uns o d'altres.



Professionalitat, excel·lència i vocació

Mariano Gacto Sánchez Girona

Després d'haver estat acompanyant la meva dona a l'hospital Josep Trueta per al recent naixement del meu fill, no tinc paraules per mostrar el meu agraïment als excel·lents professionals que hem trobat: competents, eficaços, pacients, amables, empàtics... professionals extraordinaris que, malgrat la vetustat de les instal·lacions i la fatiga assistencial, han demostrat una excel·lència professional molt per sobre de les nostres expectatives.

Gràcies, Maria, Paz, Iria, Alba, Dra. Adrados, Dr. Corzo, Dr. Flórez, i tantes altres persones que han fet d'una experiència difícil una situació inoblidable. Gràcies per la vostra professionalitat i incansable labor, enhorabona i sempre endavant!