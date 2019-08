No hi ha talent

Quan la realitat es posa en mode càmera lenta, un no sap si es troba en el cinema o al sofà de casa, veient un telenotícies d'estiu. Fa poc sortia un responsable polític, potser una responsable política (el genèric, que no arriba) afirmant que «el descens de l'atur es modera». Vet aquí una frase a càmera lenta de la qual n'has de deduir que l'atur creix, cosa que porta el seu temps, sobretot si acabes de menjar i la digestió està robant sang al cervell per portar-la a l'estómac. L'aparell circulatori funciona com els sistemes de regadiu: quan obres una comporta aquí, tanques el pas de l'aigua allà. Així que el «descens de l'atur es modera». Ho escoltes entre els vapors del vi blanc fred amb el qual t'has pres l'arròs i sents que te l'han colat, encara que ignoris per on. Com quan diuen funcionalitat per funció, ­obligatorietat per obligació o període de vacances per vacances. Hi ha en tots aquests estiraments inútils una voluntat conscient o inconscient d'alentir els esdeveniments. No diguin vostès climatologia, si us plau, diguin clima. Gràcies.

Per què aquesta voluntat ralentitzadora?

Perquè l'assumpte està encallat per un lloc i accelerat per l'altre. Els preus dels pisos es disparen a velocitats de vertigen, per exemple, mentre que l'acció política roman estancada. La mitjana entre una cosa i una altra dona lloc a la càmera lenta. Per aquest motiu Pedro Sánchez va arribar amb cinquanta minuts de retard a la cita amb el Rei a Marivent i Felip VI va sortir a rebre'l amb pas llarg però parsimoniós, com si ho fes sense ganes o amb les mateixes ganes amb què els espectadors assistíem a l'espectacle: cap.

L'Open Arms es mou mandrosament per la Mediterrània amb la coberta a vessar de casos urgents, urgentíssims, als quals cap país europeu és capaç de proporcionar una resposta ràpida. Un estiu de malson, en fi, en el qual els ­tuits d'Echenique, que volen ser aguts, resulten completament roms. És possible que fins i tot les vacances, a causa de l'apatia general, se'ns acabin fent llargues. Hauria de passar alguna cosa aviat, ja, ara mateix, però no hi ha talent.