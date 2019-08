Facin alguna cosa

Avui, en aixecar-me del llit, he anat al meu estudi per engegar l'aire condicionat i he trobat el següent missatge a la pantalla de l'ordinador: «Vinga, digues-me que faci alguna cosa». És la primera vegada que em provoca d'aquesta manera amb aquesta mica d'intel·ligència artificial que posseeix. M'he quedat tan desconcertat que no he dit res. A més, tampoc sabia què ordenar-li i si ho havia de fer de viva veu o per escrit. El cas és que el vaig comprar fa uns dies i el venedor no em va advertir de l'existència d'aquesta aplicació. He abandonat l'estudi de puntetes tement que em veiés sortir (ignorava si m'havia vist entrar) i m'he dirigit a la cuina per preparar-me un cafè. Una mica paranoic com estava, m'ha fet la impressió que el microones i la nevera, en sentir-me arribar, han interromput una conversa. Són d'última generació també i tenen certes capacitats que potser passen per la parla.

M'he pres el cafè, doncs, inquiet, una mica atemorit per dir-ho tot. No m'importa comunicar-me amb els electrodomèstics, però m'agradaria saber fins on puc arribar amb ells. Preferiria, en tot cas, que no es posessin xulos amb mi. Aquest «vinga, digues-me que faci alguna cosa» de l'ordinador m'ha semblat una mica humiliant, com si m'acusés de no treure-li tot el partit. I és veritat, no l'hi trec. Tot just utilitzo el 10% de les seves prestacions. Li puc dictar, per exemple, però ho escriu tot malament a causa de la meva pèssima dicció. El tècnic m'ha dit que li llegeixi un parell de capítols d' El Quixot. D'aquesta manera, esbrinarà quines lletres no pronuncio bé i anirà fent les correccions pertinents. Encara no m'he posat a fer-ho perquè em sento una mica ridícul llegint El Quixot a una màquina. No havia d'haver-lo canviat encara. El vell encara funcionava.

De totes maneres, passat el primer ensurt, la petició del meu portàtil m'ha mobilitzat. Estic més actiu quan m'assec al seu davant. No em permeto defalliments ni dubto massa a triar els adjectius per por que noti la meva debilitat i em digui idiota. Em pregunto si Pedro Sánchez i Pablo Iglesias tenen ordinadors que, com el meu, només d'aixecar-te del llit et posen ferms. Però si no els ho diuen els seus ordinadors, els ho dic jo: Va, facin alguna cosa.