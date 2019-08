Més rigor en el control de la costa

Després que Diari de Girona publiqués dimarts passat la denúncia de Salvem el Golfet per la celebració d'un botellón, amb desenes d'embarcacions, al paratge protegit de la cala d'en Massoni, han començat a reaccionar les administracions públiques. El Govern espanyol ha anunciat que Costes instal·larà boies a la zona de cap Roig per evitar que es repeteixin les aglomeracions de barques d'esbarjo. I la Generalitat, a través del Departament de Territori, ha decidit obrir un expedient informatiu per l'organització d'aquestes festes. Una mica tard. No és la primera vegada que se celebren. De fet, Salvem el Golfet ha recordat que el mes de juliol de l'any passat ja hi va haver una festa a la mateixa cala i l'entitat va entrar dues queixes als ajuntaments de Palafrugell i Mont-ras, que comparteixen els límits d'aquesta cala. L'entitat ecologista sol·licitava que s'instal·lessin boies per delimitar l'entrada a aquestes zones protegides i que s'augmentés la vigilància marina.

Les embarcacions d'esbarjo tenen importants beneficis econòmics i generen molta ocupació, i a més es considera que afavoreixen la desestacionalització de l'activitat turística, però, tanmateix, el fondeig de les mateixes és una de les múltiples pressions que afecten els ecosistemes marins del litoral mediterrani. A primers de mes, també informàvem que els megaiots, arran d'un de grans dimensions que fondejava a la cala Montjoi de Roses, s'han convertit en la nova amenaça de la posidònia de la Costa Brava. A les costes de Mallorca i Eivissa també pateixen el mateix problema, i segurament augmentat, ja que a les illes Balears hi naveguen més embarcacions de luxe que al nostre litoral. La posidònia és una planta que es troba en el fons marí i exerceix de protectora de l'onatge i l'erosió de la costa, estabilitza les platges i segresta grans quantitats de CO2. És considerada un aliada perfecta contra el canvi climàtic. Les grans embarcacions poden provocar greus danys a la biodiversitat marina. Per això, si es deixa que les barques d'esbarjo puguin disposar del seu espai en el mar, és necessari intensificar els controls a tot el litoral, sobretot en aquelles zones que són parcs naturals. Hi ha molts quilòmetres de costa per vigilar, però no és menys cert que, per exemple, la festa de la cala d'en Massoni ja es va celebrar l'any passat i no s'ha adoptat cap mesura malgrat haver-ho denunciat Salvem el Golfet. Amb la protecció del medi ambient, no es pot seguir mirant cap a un altre costat. És necessari posar-hi els mitjans pertinents.