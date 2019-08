Xangai i la seva prohibició de sis «amenities» als hotels

Una de les destinacions de negocis, i també de lleure, més importants del món en aquests moments, la ciutat xinesa de Xangai, ha aprovat una norma municipal per la qual els hotels, inclosos els de luxe –que en aquesta ciutat tenen unes tarifes per sobre dels 800 euros per nit–, no poden equipar els banys de les seves habitacions amb sis dels clàssics objectes de cortesia o gentileses ( amenities, en llengua anglesa, adoptada en el sector hoteler de tot el món). En concret queden prohibits els raspalls de dents, les pintes, les maquinetes d'afaitar, les llimes per a ungles, els guants o draps per netejar sabates i les esponges i altres tipus de raspalls per a la pell. La mesura sobre prohibicions inclou la possibilitat de sancionar els hotels infractors amb multes d'entre 500 i 5.000 iuans (de 63 a 635 euros).

Els governants de Xangai han justificat la nova norma reguladora com a necessària per protegir el medi ambient, mirant de respectar en la mesura del que és possible la conveniència dels clients dels hotels.

La mesura adoptada per aquest municipi gegantí probablement serà estesa a altres ciutats del gran país asiàtic, amb la finalitat de reduir la quantitat i el volum d'objectes destinats a brossa després de l'estada dels clients als hotels. I tot i que, de moment, en aquesta primera fase, han estat sis objectes habituals, no es descarta ampliar la llista en el futur. Tot i així, els hotels podran, excepcionalment, servir-los als seus clients, prèvia sol·licitud d'aquests, a recepció, una vegada allotjats. Una mesura que en algunes ciutats europees ja han adoptat parcialment algunes cadenes hoteleres, per bé que sembla més aviat per estalviar despeses que no pas per criteris mediambientals.

I és que el criteri selectiu que ha seguit el promotor d'aquesta nova regulació a la ciutat xinesa s'ha basat únicament en la sostenibilitat, i no en els interessos dels hotelers. S'han pres en consideració dos requisits a l'hora de prendre la decisió de quins objectes prohibir: el primer, que les gentileses prohibides són objectes que solen formar part de la vida quotidiana dels hostes, com és el cas del raspall dental i les pintes; i, el segon, que sigui possible transportar-los amb avió sense problemes en els controls de seguretat. Per aquesta raó, no han prohibit oferir en els banys ampolletes de xampú i de gel de bany o dutxa, donada la restricció de transportar líquids a bord de les aeronaus quan sobrepassen els 100 centímetres cúbics. Tampoc s'han inclòs en la prohibició els bastonets o boles de cotó, perquè només s'utilitzen una vegada i després es rebutgen, tant si és a casa com en un hotel.

Hi ha una dada espectacular sobre el desaprofitament dels objectes de gentilesa hotelers: es calcula que el 70 per cent de les pastilles de sabó de cortesia són rebutjades després del seu ús durant una estada diària, percentatge que representa que en tota la Xina són més de 400.000 tones de sabó hoteler rebutjat. Hi ha excepcions al malbaratament, com per exemple la cadena Hong Kong and Xangai Hotels (HSH), matriu del luxós grup Peninsula, que fa donació dels sabons usats a persones necessitades. L'any passat, per exemple, va donar 10 tones de sabons.

Aquesta mateixa cadena va ser pionera, en 2012, en un altre aspecte mediambiental: va eliminar de les cartes dels seus restaurants els plats d'aleta de tauró, una exquisidesa gastronòmica molt valorada als països asiàtics. La seva decisió, val la pena afegir-ho, va ser imitada per altres empreses del sector.

La Xina té mala fama pel que fa la seva tolerància respecte a la contaminació ambiental de moltes fàbriques. Però augmenta dia rere dia la sensibilització per evitar-la o reduir-la i protegir el medi ambient. I ha estat des del sector dels serveis, els hotelers i turístics en aquest cas, on el debat social ha rebut una bona empenta. Aquesta nova regulació municipal de Xangai l'ha situat en el nivell del luxe enfront de la sostenibilitat. I els defensors de la sostenibilitat argumenten que el luxe no ha d'associar-se, com ha estat fins ara i segueix sent en molts països, al fet que el client disposi d'un ampli ventall de possibilitats d'elecció d'objectes de cortesia als hotels.

Abans d'acabar, però, val la pena remarcar que és indubtable que, com ha exposat qui ha concebut i implantat la nova regulació municipal, mentre que fins ara les normes legals i administratives recollien com a requisits quines característiques i elements havien de posseir els hotels que aspiressin a una determinada classificació –a la Xina la seva primera norma data de 1988 encara que ha estat actualitzada, l'última vegada en 2011–, aquesta és la primera vegada en la qual es regula en sentit oposat: sobre el que no pot formar part del que l'hotel pot oferir als seus clients.