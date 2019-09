Per una arquitectura oberta i propera

Mai no s'ha donat una definició satisfactòria del terme arquitectura i, tanmateix, quan l'usem, tothom sap a què ens referim», escrigueren l'historiador Charles Chipiez i l'arquitecte Georges Perrot, l'any 1883. I això és així perquè l'arquitectura és el punt de trobada on s'abracen l'art i la tècnica, on convergeixen les emocions i el coneixement. De totes les belles arts, l'arquitectura reflecteix com cap altra la seva capacitat d'empatia amb les necessitats de les persones i la seva visió futura per donar-hi solucions.

Els pobles s'expressen a través de la seva cultura: la seva particular manera de veure i entendre el món. La cultura és la seva música, la dansa, la gastronomia, la poesia, la pintura... I l'arquitectura.

El reconeixement internacional de l'arquitectura catalana és majúscul i és un dels principals atractius per visitar el nostre país. Inspiradora, evocadora i estimulant, l'arquitectura catalana té exemples icònics que brillen al llarg del temps i del territori. La seva divulgació i la lluita contra el desconeixement i l'oblit són fonamentals.

L'Arxiu Històric del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) conserva més de 2 milions de documents que permeten endinsar-nos en la història del país. Alhora, el Col·legi d'Arquitectes disposa d'un desplegament territorial que facilita l'impuls d'una intensa activitat cultural, difon els valors de l'arquitectura, molt especialment del territori, i convida a la reflexió sobre els reptes que la societat ha d'afrontar. Precisament, i per tota aquesta tasca, el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts ha distingit el COAC amb un dels Premis Nacionals de Cultura 2019.

Com veiem, Catalunya disposa del material i d'ubicacions per impulsar espais d'arquitectura oberts i propers, que vinculin les obres amb la ciutadania, on el patrimoni documental sigui corretja de coneixement. Com plantejà l'arquitecte Bruno Zevi, «l'arquitectura no és només un art, no és simplement un reflex de conceptes de vida o un retrat de formes de vida; és l'entorn, l'escenari dins el qual es despleguen les nostres vides». Així, conèixer l'arquitectura és conèixer les nostres arrels, entendre el present i anticipar-nos al futur. L'administració, els agents socials i econòmics i els professionals del sector tenim la responsabilitat de potenciar l'arquitectura, entesa com un dels nostres pilars culturals i una de les nostres millors cartes de presentació en el món.

Per col·laborar en aquesta missió, la Demarcació de Girona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya ha elaborat un complet programa d'activitats per a aquesta tardor, protagonitzat pel Noucentisme, el Modernisme, els arquitectes més internacionals, el talent local i l'arquitectura de qualitat de les comarques gironines, entre d'altres. Per aquest motiu, us convidem a gaudir d'uns actes on passat i present es donen la mà; on es creen espais de diàleg amb altres disciplines i on l'actualitat i el territori tenen la paraula.

Sigueu benvinguts i benvingudes a una arquitectura oberta i propera.