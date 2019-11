Els fantasmes del debat

Sobrevolava el debat dels candidats a la presidència del Govern l'ombra d'una crisi econòmica que creuen imminent a Europa. Que recordeu, envestirà unes societats amb Estats assistencials, amb sanitat i educació públiques, que han patit retallades i privatitzacions considerables. Una nova crisi atacarà el teixit industrial, la fortalesa de la banca, i els llocs de treball de molts treballadors.

D'això n'hem de ser conscients. A casa nostra vivim el postprocés, que s'ha de gestionar sense dividir-nos més, en convivència i en ideologia. Però també a tenir un Govern que gestioni les necessitats socials. Aquesta crisi arribaria quan molts països volen empetitir la seva administració. Per això alguns defensen recuperar competències a les autonomies. Els més radicals, com Vox, criden a la seva eliminació. Això ens afectaria quan el pes econòmic del món es desplaça a l'Extrem Orient, a on tenen regles laborals més dures, i inhumanes que les nostres.

Sobta en el debat la poca presència de les noves energies, ideals per frenar el canvi climàtic, i per aconseguir una societat menys contaminant. Apostar per les energies renovables és necessari, si volem frenar l'augment de les temperatures, la puja del nivell del mar i la degradació del territori. Una nova transició que hem de guanyar. Vegin la destrossa del mar Menor, a Múrcia, que demostra com l'especulació, la deixadesa de la política per exigir a la indústria pràctiques més netes en els seus processos, i l'abús d'un model turístic intensiu, condueixen al col·lapse i la davallada absoluta del turisme: que fuig d'un territori deteriorat. Un suport decidit a les energies alternatives ens beneficiarà a tots. Alhora, ajudaria a mantenir el nostre atractiu turístic, que enriqueix les nostres arques any rere any, i dona feina a tantes persones, en un sector vital per a nosaltres. Ara que ens hem de reinventar i oferir nous models de turisme, com el turisme de l'esport, vegin les moltes rutes en bicicleta a casa nostra, o el turisme inclusiu, amb l'aeroport de Girona, molt tocat per les decisions de la companyia Ryanair, i amb la por de perdre el negoci dels creuers, que comença a despuntar a la Costa Brava, i que en condicions normals aniria en augment i aportaria riquesa pels nostres ports i les nostres poblacions.