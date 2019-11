De franc a internet

Els experts estan convençuts que a curt termini es reduirà dràsticament la utilització de cookies a internet. Aquesta mesura tindrà conseqüències de gran abast que aniran molt més enllà de les previsibles, principalment, de la reducció dràstica dels ingressos per publicitat en nombroses empreses. Així, els tècnics de la consultora internacional Gartner es basen en aquest canvi per assegurar que la reacció que es donarà a escala global consistirà a oferir informació personalitzada de manera gratuïta. Aquesta solució sembla –i és– sorprenent, perquè, com és lògic, la majoria dels esforços de les empreses s'han orientat a cobrar per aquesta mena de continguts durant els últims anys. No obstant això, segons afegeixen els analistes, les dades i la fidelitat dels navegants seran, més que mai, monedes molt valorades en la web. Aquest pronòstic va ser el més xocant per als assistents a la trobada impulsada per Gartner a Orlando (Florida), ITxpo, on els participants van donar per fet que les tecnologies de l'anomenada quarta revolució industrial –la intel·ligència artificial, l'aprenentatge automàtic, la robòtica, la internet de les coses– refaran els models de negoci de tot tipus d'activitats. Per aquesta raó, un dels principals reptes per als directius serà esbrinar com afrontar la transformació, perquè, si no, els seus coneixements i aptituds seran inferiors als dels seus clients i usuaris.