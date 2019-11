Canvi urgent de l'inepte President

de Catalunya

Joaquín Durall Pinós banyoles

És totalment inadmissible que un «president» justifiqui el tall de carreteres sota cap concepte i menys al·legant el dret a protestar de la gent.

És urgent canviar al ressentit i incompetent «president» Torra per Valls, per exemple, un català aquest molt més autèntic, sensat, coherent i capaç de dirigir bé al nostre poble, ja que mai justificaria el retrògrad tall d'autopistes amb França, que desembocarà irremissiblement en la destrucció de Catalunya.



Volem sentir

la tardor!

Lola Arpa Vilallonga peratallada

Músics i poetes han lloat la tardor com una estació especialment bella, entre altres pel cromatisme que prenen les fulles dels arbres i per les catifes que es formen en caure suaument sobre boscos i jardins....

Amb prou feines acabem de deixar l'estiu i els serveis de jardineria de gran part dels ajuntaments del país, ja s'han posat en marxa amb les serres elèctriques per podar desesperadament els arbres de carrers, i han substituït les escombres pels escandalosos bufadors que et conviden a fugir i buscar el silenci.

Quan arriba la tardor, dins els nostres parcs, els ciutadans tenim el dret a gaudir de l'espectacle que ens ofereix la natura, veient esgrogueir les capçades dels arbres, podent trepitjar les fulles amb la mainada, flairant aquell olor dolça que desprenen, i així poder sentir el pas de les estacions, sense necessitat de cercar-ho a la muntanya.

Agrairem als responsables del manteniment dels nostres parcs, que no els converteixin en parcs temàtics, afortunadament en desús.

Deixem que la natura faci el seu curs, deixem que caiguin les fulles... I si cal, després les escombrem o les bufem!.



Govern progressista o retrògrad

Maria SALIP CALVO Girona

El Sr. Sánchez, després de fer-nos repetir eleccions amb la dispesa que això suposa, ara pacta amb l'extrema esquerra comunista, quan fa poc deia que els populismes comunistes empobreixen un país, com és el cas de Chaves a Veneçuela. El comunisme és el sistema més retrògrad; a la comunitat econòmica europea ja no existeix cap país comunista. En aquests països solament progressen i s'enriqueixen els seus dirigents. El Sr. Iglesias i la seva parella ja ho han fet, només cal veure la mansió on viuen, podrien inquibir-hi uns quants emigrans que ells tant defensen i volen obrir les portes. Ens esperen temps difícils, moltes empreses marxaran, augmentant l'atur i ens empobrirem.

No queden en aquest país bons socialdemòcrates per parar els peus a aquest senyor? També han dit que no permetran l'odi entre espanyols; doncs que vigilin la comunista Rita Maestre, que va irrompre en una església mig nua, al crit de «arderéis, scomo en el 36».



El centenari del

C.E. Anglès

pere espinet coll anglès

Si tot va tal com hauria d'anar, aquest proper 2020, el poble d'Anglès tindrà l'honor de celebrar el centenari del seu club de futbol, reconegut en molts indrets del nostre país.

Ha plogut molt des de llavors, hi ha hagut penes i alegries. En la postguerra, l'Anglès fou el paraigües de les associacions culturals del nostre poble. Sense anar més lluny, el primer aplec de la sardana de l'any 1956 es va fer sota la responsabilitat del club.

Són innombrables les famílies, jugadors i col·laboradors que, d'una manera o altra, han estat involucrades en els diferents projectes d'aquests cent anys.

Des de la postguerra fins ben entrats els anys 90, els pobles veïns i no tan veïns, que volien gaudir de bon futbol, tenien una cita obligada a Anglès.

Val a dir que Anglès ha estat un bressol de bons jugadors i entrenadors de reconeguda fama nacional; per citar-ne alguns: els germans Ribera, en Lluís Coll, en Pinto, els germans Gasca, en Curta, en Garriga, en Pistola l'home dels mil gols...

Però si m'ho permeteu, narraré un gol dels anys seixanta que encara tinc ben present: «Bartomeu Carrillo desplaça la pilota a l'extrem Orozco, aquest penja la pilota a l'àrea petita; en Pistola, marcat per dos defenses, fa un salt de dos metres i amb el cap remata a porta i goool!». Malauradament, això ja és història, però va bé tenir-la ben present.

Espero que aquest centenari del nostre club, liderat per Toni Vega Berenguer, tingui el recolzament necessari i que tot club centenari es mereix.