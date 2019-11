Les màquines que venen

El mateix sistema que hi ha rere els cotxes autònoms, les recomanacions de Netflix o els chatbots, o sigui, la intel·ligència artificial, permet analitzar i interpretar a l'instant grans volums de dades per vendre tota mena de productes i serveis. Si aquesta propietat es combina amb estudis com el que van elaborar des de Salesforce, en el qual s'assenyalava que gairebé tres de cada quatre consumidors esperen que les companyies entenguin les seves necessitats i expectatives amb facilitat i rapidesa, queda demostrat que la utilitat de la intel·ligència artificial és màxima.

Aquesta innovació s'està estenent per múltiples sectors. De fet, en el terreny del màrqueting, tecnologies com l'aprenentatge automàtic i profund ( machine i deep learning) o les xarxes neuronals ajuden a extreure un profit que no han sabut obtenir els professionals d'altres indústries creatives. Costa trobar activitats que segueixin alienes a aquesta àrea de la informàtica, que es dedica a desenvolupar màquines que funcionen i reaccionen com els éssers humans. Per aquesta raó, poden planificar i resoldre problemes complexos. Així que els encarregats de la promoció i la venda s'estan esforçant per incorporar aquesta eina a la seva àrea. Saben que mai abans s'havia dissenyat un instrument tan potent i fiable per recopilar informació sobre clients i usuaris, automatitzar tasques i personalitzar continguts i utilitats.