L'excel·lent nivell de la cuina gironina

Amb molts menys habitants que d'altres, la província de Girona és la tercera d'Espanya amb més restaurants amb estrella a la Guia Michelin 2020, que s'ha presentat aquesta setmana en una cerimònia solemne a Sevilla. Cada vegada tenen més repercussió aquesta mena d'esdeveniments relacionats amb la gastronomia, i les comarques gironines sempre hi tenen una representació destacada, la qual cosa és un senyal evident de l'excel·lent moment que viu la cuina gironina. I això que en l'edició de 2020 de la prestigiosa guia vermella dos restaurants gironins han perdut l'estrella que tenien: Terra, de l'hotel Alàbriga de Sant Feliu de Guíxols, i Els Brancs, de l'hotel Vistabella de Roses. Entre la crítica gastronòmica local no ha sorprès la primera de les dues pèrdues, perquè Terra va obrir amb Paco Pérez com a responsable dels fogons, i el cuiner de Llançà, amb cinc estrelles Michelin per altres establiments (dues de les quals pel Miramar de la localitat alt-empordanesa), ja no hi és. Però costa més trobar explicació per al que ha passat amb Els Brancs.



En tot cas, Girona se situa, amb 14 restaurants «estrellats», només per darrere de Madrid (24) i Barcelona (20), i per davant d'autèntiques potències gastronòmiques com Biscaia, Alacant, Guipúscoa, València... I també hi ha representació gironina en altres classificacions d'aquestes que estan proliferant en els últims temps, en les quals la gastronomia està adquirint un protagonisme creixent en els interessos populars (en bona part afavorit per les xarxes socials, és clar).



És evident que per arribar a aquest punt hi ha hagut una sèrie de professionals que han treballat amb intensitat per dignificar l'ofici i donar prestigi a una activitat que durant molt de temps va tenir una escassa consideració social: una mica com passava amb la construcció, qui no tenia clar què volia fer es dedicava a la restauració o l'hostaleria. Les coses han canviat molt, i d'una banda per l'auge de la gastronomia i de l'altra per la bona feina que s'ha fet a les escoles d'hostaleria, cada cop hi ha professionals més preparats i amb més ganes d'impulsar projectes de qualitat i innovadors. Falta, només, que aquesta voluntat arribi a tots els nivells de l'activitat gastronòmica, perquè si bé és cert que en l'alta cuina les comarques gironines ocupen un lloc destacadíssim, i que s'estan fent coses molt interessants en la restauració més popular, també ho és que en aquest àmbit encara es poden trobar establiments que ofereixen un servei i uns productes d'escàs nivell.