Adequar el paisatge a l'ús?

Zeta Figa Sastergener Portaveu Salvem la Pineda d'en Gori. la bisbal d'empordà

L'any passat la Costa Brava va sortir «premiada» amb una bandera negra per part d'Ecologistes en Acció i també n'hi va haver una altra atorgada als creuers de Barcelona, les illes Balears i la costa de Girona, per la seva contaminació.

Segons expressa l'informe, la bandera negra a la Costa Brava és tant per la contaminació com per la mala gestió, ja que «l'impacte de l'activitat turística sobre el patrimoni natural i cultural és notable i no solament amenaça la biodiversitat d'aquestes zones, amb ecosistemes molt fràgils, sinó que també està afectant notablement al model de vida de la població local».

Destaca que es podrien marcar moltes banderes negres, en pràcticament tots els municipis de la Costa Brava.

Fa temps que per la pineda d'en Gori, darrere de les barraques de s'Alguer, s'hi veuen unes tanques on s'indica: «Adeqüem el paisatge a l'ús»; tot això mentre han estat posant formigó sauló al que era abans el camí de terra per arribar a la zona de les barraques. L'entorn dels nous edificis, mal anomenats «cala s'Alguer», es veu que forma part d'aquest lema que tracta de fer-nos entendre que el que cal és això: adequar el paisatge a l'ús.

Pobre paisatge, si l'hem d'adequar a l'ús que en fem! De fet, hauríem de ser les persones les que ens adaptem o adeqüem al paisatge. Deu ser per això que cada vegada en va quedant ­menys de paisatge: talen arbres, posen formigó sauló, ara volen fer una via amb miradors, passarel·les, etc. On fins avui hi ha el camí de ronda, construeixen edificis on hi havia pineda i artificialitzen allò que havia sigut natural.

Si es continua per aquesta via, no ens estranyi que enguany també s'ens concedeixi una altra bandera negra, o unes quantes més.



Multes a Salt

JORGE SAUS FALGUERAS Cervià de ter

Per una persona propera he estat desaconsellat, avisat, advertit que en cas de conduir un vehicle no m'acosti a la vila de Salt.

Aquesta persona ha estat denunciada, sancionada, multada, expoliada, pel delicte d'aparcar en una zona no urbana, vora una pancarta publicitària (més aviat en un erm) en un lloc on no feia cap nosa i on no hi havia cap se­nyal prohibitiva.

Doncs se la condemna per una quantitat equivalent al 20% del jornal mínim o al 30% d'una jubilació petita. A més se sent víctima de xantatge: si calla i paga li fan descompte.

Per fer recurs, però, perdrà el dret al descompte i la decisió final la té el mateix Ajunament, que és jutge i part. I li agradaria saber quin article de la tan esmentada Constitució permet als ajuntaments fer diners d'aquesta manera.

I suposa que com que a uns 10 o 15 metres del lloc del succés hi ha un aparcament de pa­gament, l'Ajuntament de Salt ha decidit fer un bon escarment als que no vulguin passar per caixa.