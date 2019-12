El nom era del tot escaient: La terra s'esgota, així s'anomenava el menú que els germans Roca han presentat en ocasió de la Cimera del Clima, a través dels qual han posat de manifest problemes tan reals com la manca d'aigua, l'escalfament global, les especies invasores, la fam davant el malbaratament alimentari, l'excessiu consum de carn o la necessitat del consum solidari. Segurament un esforç notable per remoure consciències i provocar reaccions.

Ara, però, posem-nos a la pell dels mandataris i representants a la cimera, degustant els plats d'El Celler de Can Roca. Realment algú es creu que entre queixalada i queixalada algun dels participants a la cimera pensarà en la gent que passa gana, en els riscos de l'escalfament global, en l'excés de contaminació o en la producció no sostenible? O pel contrari, intentaran trobar sabors, textures i aplaudir amb les orelles el veritable art de la cuina. No hi estic gens d'acord, la cuina de creació pot provocar moltes coses però mai consciències.

Hauria estat més recomanable reproduir aquella proposta de menú de supervivència i per a pobres que va promoure en el seu moment el Govern xilè de Sebastián Piñera que es deia «Recetario especial para que la gente pobre pueda comer con dos mil pesos» i que incloïa diferents menús, com per exemple les «papas mayo (sin mayo), los porotos con Rienda (sin Rienda) o el charquican especial (sin carne) o el flan de betarragas». Ja es poden imaginar l'alegria de les viandes i la cara que posarien tots els ponents i participants a la cimera.

Conscienciar de debò vol dir experimentar directament la duresa d'un món que s'esmicola per totes bandes i no gaudir d'un menú que segurament supera l'excel·lència. I posats a proposar recordo un experiment que es va fer a Manhattan on s'anunciava el lloguer d'un apartament. Evidentment l'anunci va convocar centenars de persones que volien aconseguir aquell habitatge però, quan arribaven a visitar-lo, es trobaven una barraca com les que hi ha a molts països llatinoamericans. Es tractava d'una campanya de conscienciació social que sí que va remoure consciències. Ja ho saben per a un altre dia.