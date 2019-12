La Marató de TV3 2019 a Girona

El filòsof Juan Donoso Cortés escriví al segle XIX: «Cal unir-se, no per estar junts, sinó per fer alguna cosa junts». Aquest anhel es compleix fil per randa en totes les edicions de La Marató de TV3; soc del parer que és un dels grans èxits d'aquesta iniciativa solidària de la televisió de tots els catalans i catalanes. Enguany els diners recaptats s'esmerçaran per finançar projectes de recerca biomèdica de malalties minoritàries. Un poquets diners de cadascun de nosaltres s'uneixen per fer una cosa important d'allò més junts. Fa goig saber del munt d'activitats populars que s'han fet, es fan i es faran aquests dies de vigílies de Nadal, per tal de contribuir amb donatius a aquest fi. Em sento orgullós igual que tots vostès. A Bescanó, una cursa solidària; a Bordils, un concert solidari amb el cor Gòspel Girona en la magnífica caixa de ressonància que ofereix l'església de Sant Esteve; a Campllong, una excel·lent vesprada ballant country al seu ben aprofitat local social, a més d'un engrescador tast de vins, una caminada i una pedalada popular, venda de coques, partits de futbol sala,... –Déu n'hi do els campllonguesos–; els de Cassà de la Selva no es queden curts amb exhibicions al Pavelló Foment de patinatge i de l'Escola de dansa Ballem i cant coral dels alumnes del primer curs de La Salle; a Cervià de Ter van a l'encalç amb una fira solidària de menjar i fotografies a l'Escola Aixart; a Flaçà, una original subhasta de pastissos i coques en un sopar de tapes; a Fornells de la Selva, un vermut solidari amb actuacions musicals d'uns joves del poble ben eixerits; a Llagostera, la representació de l'obra de teatre L'home orquestra a càrrec del popular actor Peyu; a Salt, a l'escola Les Arrels, una gimcana solidària, un concurs de coques, sorteig de paneres i una parada de trenes africanes, henna i maquillatge infantil; a Sant Martí Vell, a la plaça del poble, una gustosa escudellada popular; a Vilablareix, al Casal de la Gent Gran, un engrescador dinar popular i una quina solidària; a la Bisbal d'Empordà, una quina solidària al pavelló poliesportiu organitzat per l'Atlètic Bisbalenc de Futbol; a Rupià, a la plaça d'Avall, uns tastets populars cuinats pels veïns i veïnes; a Sant Feliu de Boada, una suculenta truitada popular a les antigues escoles; a Ullastret, una caminada familiar i uns tastets d'agradosos productes ibers; a Verges, una cistella solidària, venda de menjars del Món, venda de productes fets a mà pels alumnes de l'Escola, ... I tot això que acabo de fer esment és tan sols una petita gota en la immensa mar de solidaritat que aquests dies de vigílies de Nadal, tal si fos un tsunami –aquest sí que és ben profitós pel conjunt de la societat catalana– s'escampa per totes les contrades catalanes. Per benaurança els catalans ens unim no per estar junts, sinó per a fer coses junts! Coses bones!