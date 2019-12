Ja no és que sigui Pasqua abans de Rams. És que ara ja fem Nadal abans de Rams. No s'ho creuran potser però a finals del mes de setembre en un aparador d'una botiga del carrer Juli Garreta -no direm noms aquí- ja tenien exposada l'ornamentació nadalenca. I al mes d'octubre a la majoria de supermercats ja oferien el cèlebre torró de Nadal de xocolata i arròs inflat -tampoc direm noms aquí-, juntament amb una extensa varietat de gustos. Durant l'octubre la majoria de botigues ja tenien productes purament nadalencs. Les llums dels carrers ja s'obren un mes abans i, en alguns casos, fins i tot abans. Què estem fent? Doncs estem desvirtuant totalment el sentit de les festes i la litúrgia del Nadal. Ara simplement són unes dates de consum desmesurat i sense control. Tot ens incita a comprar i fer una gran despesa. No sé vostès, però a mi per més llums, per més arbres als carrers i per més aparadors plens de boletes i figures de pessebre en ple mes de setembre no se m'acudirà avançar el Nadal. Les coses s'han de celebrar quan toquen. Al final acabarem canviant fins i tot la cavalcada de Reis i els farem arribar abans d'hora. Abans que m'oblidi els voldria, però, desitjar unes bones festes i un bon Nadal. Però ara pensant-ho bé no sé si és massa d'hora o massa tard...