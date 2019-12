No hi ha consciència.

La il·luminació nadalenca dels carrers és un reflex de la foscor moral regnant. Els alcaldes competeixen per veure qui té més llums (també en el sentit figurat) en comptes de procurar que ningú dormi al ras. Estaria bé que rivalitzessin per això i no pel nombre de leds amb el qual adornen les seves avingudes i que desconcerten als ocells. Diuen els ornitòlegs que la contaminació lumínica afecta molt les aus urbanes, ja que no saben si és de dia o de nit, pobres, enfront de les fluorescències amb què les castiguem durant aquestes èpoques festives. Ahir, venint de comprar el diari, vaig trobar dues merles mortes al peu d'un fanal. Les vaig agafar de les potes i les vaig llençar a un contenidor de residus orgànics perquè les reciclessin. Després vaig pensar que hauria d'haver-les enterrat al jardí. Però el tinc ja ple de cadàvers.

A Madrid disposem d'una institució anomenada SAMUR a les portes de la qual, amb fred i pluja, passen la nit famílies senceres que no tenen llar. El greu és que SAMUR significa Servei d'Assistència Municipal d'Urgència i Rescat. Vet aquí un cas de contaminació verbal. Les paraules atreuen amb la seva brillantor els indigents, als que després han d'atendre els veïns de la zona perquè l'assistència municipal ni hi és ni se l'espera. Els biberons dels més petits s'escalfen al microones dels inquilins del tercer esquerre del portal de davant. Quan arriben al seu destí, la llet s'ha refredat una altra vegada. Les mares l'escalfen sota el seu cos, com el que cova un ou i a la fi aconsegueix que el nadó se la prengui tèbia.

Des de les portes del SAMUR Social, si mires cap a dalt pel volts de mitjanit, creus que està clarejant i no és això: és que les bombetes de la Gran Via emeten una resplendor que produeix aquest efecte catastròfic per als que esperen amb ansietat l'arribada del dia. Durant el dia el pànic arriba a una altra dimensió. Es redueix a por, diríem. De manera que la contaminació lumínica que despista els ocells també fa mal als pobres. L'alcalde i els regidors baixen les persianes dels seus dormitoris i dormen tranquils. No hi ha pol·lució que els afecti.

No hi ha consciència.