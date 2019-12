Durant 15 dies, els mitjans de comunicació hem trepitjat a fons en totes les prediccions catastròfiques del canvi climàtic sabent, des del principi, que no hi hauria solucions. I què?

La Cimera del Clima és impagable com a fita del turisme de congressos perquè són moltes carreres de taxi, habitacions d'hotel, cafès, dinars, publicitat... Alegria! Ha estat un mannà caigut des del cel de Xile que ha atret 20.000 persones a Madrid per una cosa que amb les 500 adequades hauria estat eficaç.

Com que no hi hauria resultats pràctics, la despesa i l'atenció es van desviar cap a les consciències. Els ciutadans han patit un tren de borrasques sobre les seves consciències durant 15 dies. El fracàs és que la consciència és un òrgan moral que només es pot operar en els que la tenen. Els que no en tenen –siguin particulars que tiren un ordinador obsolet al mar o presidents dels Estats Units, la Xina, l'Índia i altres grans contaminants– només reconeixen el càstig. Conscienciem els conscienciats, ja que no podem castigar els culpables.

La conscienciació té bona fama, però és una tasca en la qual els fanàtics i els amorals aconsegueixen l'excel·lència. Aquesta vegada ha arribat a les nostres consciències amb avió privat gràcies als firaires del festival. Desenes de titellaires i catequistes de la consciència van justificar a Madrid les ajudes, subvencions i programes que Nacions Unides «implementa» amb aquesta finalitat i van coincidir en la bugaderia d'imatge amb algunes grans empreses corporativament responsables del crim. Aquesta és una altra: convé ser moderats en la conscienciació perquè una de veritat paralitzaria un sistema basat en una producció ingent per a un consum incessant.