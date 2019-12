Els mercats de la moda

Europa s'està quedant fora del gran mercat de la moda. Malgrat que París (França), Milà (Itàlia) i Londres (Gran Bretanya) encara figuren entre les principals passarel·les del món, les majors vendes de roba i complements es produeixen ara mateix als Estats Units i Àsia, amb Nova York (Estats Units) i Tòquio (Japó) com a capitals de referència, però amb ciutats xineses com Pequín i Hong Kong ascendint any rere any en les classificacions més importants. Així, els analistes preveuen que, el 2025, els tres primers mercats en peces de vestir seran, per ordre, Tòquio, Nova York i Londres. Pel que fa al calçat, el domini serà d'aquesta ciutat nord-americana, seguida de Hong Kong i la capital japonesa. Nova York, de nou, Los Angeles (Estats Units) i Tòqui seran les líders en roba esportiva. Quant a bosses de mà, motxilles i maletes, la distribució serà diferent, però les ciutats, les habituals: Hong Kong, Tòquio i Nova York. Si parlem de volum de negoci, el gran grup multinacional LVMH, especialitzat en articles de luxe, és el que mou més diners. El segon lloc l'ocupa l'espanyola Inditex, per davant de Nike (esports), Hermès i Dior (moda de gamma alta, en tots dos casos).