Operació Caramel

Marc Sureda Llagostera

Aliment fruïtiu format per pasta de sucre, glucosa i altres ingredients concentrats mitjançant calor que en refredar-se s'endureixen sense cristal·litzar. Aquesta és una de les definicions que recull el diccionari de llegua catalana per definir els caramels. Ni ha de tots gustos i colors, de tous i durs, de naturals i d'artificials, de dolços i d'amargs i pel que sembla, també n'hi ha que poden contenir traces de metalls preciosos, o d'alguna substància additiva, que ajudaria a entendre les ànsies ferotges d'alguns per aconseguir-los a qualsevol preu.

Durant la cavalcada dels Reis a Llagostera, vaig veure espentes, envestides, estrebades i mirades amenaçadores d'ulls envidriats, amb l'objectiu d'omplir bosses i butxaques de caramels. Fins i tot vaig veure genolls pelats i mans trepitjades sobre l'asfalt com si de monedes d'or es tractés. Espero que els energúmens caçadors i devoradors de caramels s'empatxin i se'ls hi esquerdi algun queixal i que l'any vinent s'hagin rehabilitat de la seva llastimosa conducta posseïda pel dimoni. Visca els tres Reis!



Un abans i un trist després

Lluís Torner i Callicó GIRONA

Acabem de deixar enrere un any políticament complicat, molt especialment pel tema català, bàsicament per la celebració d'un dels judicis més llargs de la història, i una sentència de trista memòria. Una cosa i l'altra han comportat un munt de manifestacions, que no sempre han resultat ben pacífiques, per un costat o per l'altre, acabant amb excessives penes, per als presos polítics, i en dures crítiques, per part de determinats partits, contraris al que ells denominen «Procés català».

Alhora ha estat un any d'eleccions. A Catalunya les Municipals i les Catalanes; a Europa les del seu Parlament , i pel que fa a l'Estat, se n'han convocat dues, les del 28A i les del 10N. Es varen haver de repetir, i encara no ha tingut lloc la investidura del president del nou Govern, tot i que sembla que serà la propera segona setmana d'aquest primer mes del nou any.

La composició del nou Govern Estatal –donat el fraccionament dels partits, que concorrien a les eleccions– estava pendent de l'abstenció d'ERC, que alhora esperava arribar a un delicat acord amb les seves bases.

Per tot plegat, la gent normal, del carrer, especialment aquells que no hi entenem massa, de política, i ja tenim una edat, ho veiem una cosa feble, com aquell qui diu, «entrat en calçador».

Malauradament, quan havíem acabat d'enviar el present, ha calgut fer-hi aquest afegitó, un fet ha corroborat els nostres dubtes, acaben d'anunciar la inhabilitació del president Torra i la decisió de no deixar-li recollir l'acta a l'Oriol Junqueras. Això torna a complicar-ho tot. I pensar que esperàvem diàleg.

És el nostre parer.



Natàlia Gual al Terracota

Eulàlia Rodríguez Pitarque Torroella de Montgrí

Al Museu Terracota de la Bisbal d'Empordà es pot veure l'exposició titulada CovaDangles, nom artístic de Natàlia Gual i Moral, fins al 9 de febrer a l'espai La Peixera, situat al primer pis del museu. Hi trobareu que la Natàlia ha sentit i treballat el fang, la matèria i la textura des del tacte i no des de la vista. Ha fet unes peces on la pressió de les mans, dels dits i de la seva sensibilitat han modelat uns gerros, uns caps i unes figures ben úniques. Ella mateixa ho diu a la presentació: «Normalment, treballo amb fangs d'alta temperatura i amb la tècnica del pessic per fer créixer parets i modelar escultures».