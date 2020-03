Quin tipus d'intel·ligència tenen els nostres polítics?

En els darrers temps la política i els polítics són un tema amanit en els media i en les converses entre professionals, família i amics. Quan hi ha un problema tothom mira els polítics. Quan les coses van malament tots demanem polítiques perquè hi vagin be. Es infreqüent, però, debatre quines capacitats, preparació i en definitiva quin tipus d'intel·ligència cal que tinguin els polítics. Aquesta es la gran pregunta: quin tipus d'intel·ligència cal per ser un bon polític? Un polític que resolgui els problemes que tenim.

Hi ha moltes maneres de definir el que és intel·ligència, una de les mes acceptades és «la capacitat de solucionar problemes o generar béns valuosos». Al 1983 en Howard Gardner amb els seus col·laboradors a la prestigiosa Universitat de Harvard (EUA) van aixecar la llebre dient que no hi ha un sol tipus d'intel·ligència ni de persones intel·ligents. Gardner va partir del que tots sabem per experiència: hi ha persones que malgrat tenir excel·lents qualificacions acadèmiques, són uns negats a l'hora de relacionar-se amb altres persones o per dibuixar, practicar un esport o simplement per ser feliços en la seva vida.

A fil per randa d'aquesta reflexió, Gardner va desenvolupar la Teoria de les Intel·ligències Múltiples com a contrapès al paradigma de la intel·ligència única. Per dir-ho de manera provocadora, en Gardner podria afirmar que Stephen Hawking no és més intel·ligent que Leo Messi (deixant de banda els calers que guanyen) sinó que cada un d'ells ha desenvolupat un tipus d'intel·ligència diferent.

Gardner proposa que hi ha almenys 8 tipus d'intel·ligències. La intel·ligència lingüística, que és la capacitat de comunicar-nos amb gent de tots tipus i inclou la comunicació oral, escrita i la gestualitat. És pròpia de professors, polítics, escriptores, poetes, periodistes i actors. La intel·ligència lògic-matemàtica, durant temps considerada la intel·ligència per excel·lència i fins fa poc era el barem per quantificar la intel·ligència de les persones. La posseeixen científics, economistes, enginyers, matemàtics i jugadors d'escacs.

La intel·ligència visual-espacial. És l'habilitat que ens permet observar el món i els objectes des de diferents perspectives. Hi destaquen els jugadors d'escacs, professionals de les arts visuals com els pintors, fotògrafs, dissenyadors, escultors, arquitectes, creatius en general i els taxistes, als que els cal un exquisit mapa mental de les ciutats per les quals transiten. La intel·ligència musical. Totes les cultures tenen algun tipus de música. Però poques persones tenen zones del cervell especialment desenvolupades per executar funcions vinculades a la interpretació i composició de música.

La intel·ligència corporal i cinestèsica, és a dir, les habilitats corporals i motrius que cal per utilitzar eines, el propi cos o per expressar certes emocions i sentiments. Són especialment brillants en aquest tipus d'intel·ligència les persones del món de la dansa, els actors, esportistes, creadors plàstics i cirurgians. Tot ells cal que utilitzin de manera racional i precisa llurs habilitats físiques.

La intel·ligència intrapersonal. Ens faculta per comprendre i controlar l'àmbit intern d'un mateix nivell d'emocions i entendre la nostra manera de ser. És una capacitat útil per mantenir el benestar personal i rendir més i millor en la vida del dia a dia. És molt valuosa per a les persones que treballen amb grups nombrosos. L'habilitat per detectar i entendre les circumstàncies i problemes dels altres resulta clau en aquest tipus intel·ligència. Professors, psicòlegs, terapeutes, advocats, polítics i pedagogs són perfils que solen puntuar molt alt en aquesta mena d'intel·ligència.

Finalment, segons Gardner, hi ha la intel·ligència naturalista que permet detectar, diferenciar i categoritzar els elements vinculats al medi ambient i la natura com són les especies animals i vegetals o els fenòmens relacionats amb el clima, la geografia o el paisatge. Va considerar necessari incloure aquesta categoria per tractar-se d'una de les intel·ligències essencials per a la supervivència de l'ésser humà (o qualsevol altra espècie) i que ha estat crucial en l'evolució.

Bé, ja estem en condicions d'examinar quines intel·ligències tenen els nostres polítics. Quina nota els poseu?