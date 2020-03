Carta d'agraïment

Família Mirambell

Aquesta carta s'adreça a tota la gent que ens ha acompanyat en la mort d'Enric Mirambell Belloc, el nostre pare, sogre i avi. A tots plegats, moltes gràcies per estar al seu costat, i al nostre, i per apreciar-lo tal com era: una persona senzilla, discreta, afable, divertida i sàvia. Tot i que han estat uns moments difícils i tristos, estem molt agraïts d'haver-los pogut compartir amb els qui l'estimaven, i d'haver-lo pogut recordar amb tendresa amb els seus amics més propers, alguns d'ells de la seva mateixa edat. Volem agrair especialment a Mn. Xavier Ramió el suport espiritual i d'amistat que li ha donat.

Moltes gràcies també al personal sanitari que ha vetllat per la seva salut al llarg d'aquests últims mesos a la Clínica Bofill, a l'hospital Josep Trueta, a l'hospital de la Vall d'Hebron, a la Clínica Girona, als Serveis Mèdics i, especialment, a la seva metgessa de capçalera, la doctora Anna Baulida, i al servei 112 per la seva eficàcia, rapidesa i professionalitat. Després de patir una caiguda que li va fer passar el Nadal a urgències, Enric Mirambell volia escriure un article agraint el tracte rebut a tots els professionals que s'havien ocupat d'ell a causa d'aquest accident, però per desgràcia no va poder fer-ho. En nom seu, doncs, moltes gràcies a tothom.



La verdadera epidèmia

Laia Perucho Bosch

El Covid-19 no només ha sacsejat la salut mundial sinó que és el principal focus polític, econòmic i social d'aquests darrers mesos. Els mitjans de comunicació proporcionen informació molt variada d'aquest virus que lleugerament es va estenent per tots els països del món. Tot i això, la ignorància és una tendència a la societat actual. L'excés d'informació que rebem diàriament provoca que la majoria dels ciutadans només llegeixin els titulars d'algunes notícies en les quals es tergiversa totalment la informació. A partir d'aquí es cau en una infodèmia: una perillosa epidèmia d'informació falsa que genera un pànic innecessari i generalitzat entre la població. Aquesta manipulació d'informació per part de la premsa eclipsa les verdaderes causes, avenços i prevencions que s'han de tenir en compte arran del coronavirus i obren pas a una especulació.

La lluita contra el Covid-19 serà intensa però el que ha de combatre la societat és la falsa informació que és la verdadera epidèmia.



El coronavirus calmarà la política?

Francesc Buixeda Cabré Santa Pau

En un moment polític bastant recargolat, ens apareix el coronavirus, procedent de la Xina i importat des d'Itàlia, tot i que l'Estat deia: Espanya té la millor sanitat pública i no ens preocupa la possibilitat que arribi.

Doncs bé, aquest mal de cap, que en principi no era objecte de preocupació política, s'ha capgirat del tot, ens ha infectat i amb duresa, com en altres països, passant, de moment, al cinquè lloc en el rànquing mundial. Qui ho havia de dir!

Hem passat de no fer-ne cas a la preocupació principal, progressivament s'han anat prenent decisions, primer per aturar l'epidèmia, que ara segons l'OMS ja és pandèmia global, fins al moment actual amb accions contundents. Sols ens hem de preguntar: el Govern de l'Estat ha estat diligent i eficaç en el seu tractament?

Tot això es produeix al mig de les negociacions en la mesa bilateral amb Catalunya i d'altres concessions a les opcions polítiques que recolzen el Govern, que mantenia la política enverinada, pels greuges comparatius que es podien provocar. La pandèmia ha forçat la classe política a deixar de banda qualsevol altre problema i emprendre les mesures necessàries per aturar-la, sense oblidar la possibilitat del col·lapse a la sanitat pública, si continués.

Com sempre hi ha una dita, que hi va com anell al dit: «No hi ha mal que per bé no vingui»; i potser ara, desgraciadament, aquesta situació faci recapacitar la classe política i s'encarrili cap al diàleg, la negociació i estudi a fons de les prioritats, sosegant-se, tenint en compte la crisi que es pot produir, si la solució es perllonga en el temps, primer de tot, és la salut de la ciutadania i el seu benestar, no els resultats electorals. Si us plau, seny!