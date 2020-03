Millo i el Coronavirus

Existeixen desgraciats, molt desgraciats i després hi ha Enric Millo. Un dels ideòlegs de les càrregues policials de l'1 d'octubre i actual responsable de la venda a l'estranger de maduixes i kiwis andalusos, ha triat amb total desventura aquests dies per promocionar el seu llibre sobre el procés català. Aquest home desperta un cert sentiment de compassió. Veure com, contra tots els elements, intenta vendre un llibre d'autojustificació en plena pandèmia mundial del coronavirus i de pànic i terror; i quan els seus hooligans de Catalunya han marxat cap a altres caus. Però sobretot quan els mitjans de comunicació ja s'han tret el casc dels disturbis de carrer i s'han posat la mascareta sanitària perquè no tenen cap mena d'interès en el tema català. Com a mínim fins l'«ho tornarem a fer», que Millo ja sap com anirà: «Amb una fórmula més sofisticada». Independentisme a lo Spectre. A Catalunya els politòlegs, «processòlegs» (dit d'aquells que han viscut un pic de fama fugaç gràcies a això) i «juristòlegs» estan completament amortitzats. Tots ells han estat substituïts per epidemiòlegs, que sortosament són gent que sap de què parla i aporta valor a la humanitat, encara que ja hi ha «tertulianòlegs» que aquests dies repeteixen expressions mèdiques com si fossin experts de l'OMS en virus i bactèries. El tertulià és la mutació humana del camaleó.

El títol que Millo ha posat al llibre és El derecho a saber la verdad. Veritat i Enric Millo mariden igual que el Colacao i la mortadel·la. Estem parlant d'un home que va estar a la sala de màquines d'Unió Democràtica, aquell partit condemnat per corrupció i liquidat i extingit perquè no tenia ni votants i ja no es podia amagar dins d'un altre partit important que durant anys va ocultar la seva intranscendència. Un home que després de desaparèixer d'Unió es va oferir a ERC i que, en ser rebutjat, va acabar al PP. Un home, com heu vist, de profundes conviccions ideològiques, ara turmentat i autoexiliat a Andalusia perquè estava tip d'anar pel carrer esquivant gargalls. Ara ven un llibre a 17,95 ?, que és el preu d'un litre de gel desinfectant per a les mans o de dues mascaretes. Què és més útil actualment?