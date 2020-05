Avui, solemnitat de l'Ascensió del Senyor, l'Església celebra la 54a Jornada Mundial de les Comunicacions Socials, amb el lema, tret del llibre de l'Èxode: «Perquè puguis contar i gravar en la memòria» (Ex 10:2).

El papa Francesc ens proposa reflexionar sobre el tema de la narració, «perquè per a no perdre'ns, necessitem la veritat de les bones històries». El Papa subratlla la importància d'aquelles «històries que contribueixen, no que destrueixen» i «que ajuden a retrobar les arrels i la força per avançar junts». El papa Francesc, en el seu missatge, exhorta els mitjans de comunicació a construir «una narració humana que ens parli de nosaltres i de la bellesa que posseïm, una narració que sàpiga mirar el món i els esdeveniments, amb tendresa».

El Papa ens recorda que «des de la infància tenim fam d'història i l'home és l'únic ésser que necessita 'revestir-se' d'història, per custodiar la seva pròpia vida». També ens fa vore que en el nostre món hi ha «històries que ens narcotitzen», perquè ens volen convèncer de la necessitat de «tindre, posseir i consumir per ser feliços». I és que «sovint, els telers de la comunicació fabriquen històries destructives i provocadores, que trenquen els fils de la convivència, recopilant informació no contrastada, repetint ­discursos tribals i falsament persuasius». I així, com ens diu el Papa en el seu missatge, «no es teixeix la història humana, sinó que es despulla l'home de la dignitat».

Per això el Papa ens exhorta a la necessitat que tenim d'aquella «saviesa per rebre i crear relats bells, vertaders i bons». També necessitem, com ens recorda el papa Francesc, «valor per rebutjar» aquells relats «que són falsos i malvats». Necessitem «paciència i discerniment per redescobrir històries que ens ajuden a no perdre el fil enmig de les moltes ferides» del món. El Papa ens posa l'exemple de la Sagrada Escriptura, «història d'històries», ja que la Bíblia «és la gran història d'amor entre Déu i la humanitat». I és que «la història de Crist no és patrimoni del passat», sinó que «és la nostra història, sempre actual». Com ens diu el Papa, «després que Déu es va fer història, tota història humana és, d'alguna manera, història divina».

Al llarg del seu ministeri episcopal, Francesc ha mostrat la seva preocupació per la manera com s'utilitza i es genera la informació. L'octubre de 2002, Jorge Mario Bergoglio, aleshores arquebisbe de Buenos Aires, demanà als periodistes una comunicació al servei de l'home. I el 22 de setembre de 2016, el Papa posava en guàrdia els professionals del periodisme, pel perill de «les dictadures que han intentat apoderar-se dels mitjans de comunicació i d'imposar les regles a la professió periodística».

Aquesta Jornada de les Comunicacions Socials ens compromet a buscar una informació basada en l'ètica i no en la utilització dels altres, en la manipulació o en la mentida.