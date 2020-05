Rebaixes, sí; tumult, no

Quina tranquil·litat produeix assabentar-se que aquest Govern d'esquerres no està en contra de les rebaixes d'estiu, que només està en contra de les aglomeracions mentre romangui l'amenaça de la pandèmia! Aparentment, qualsevol pot entendre que sigui així perquè hem superat seixanta dies en què, primer, ens vam ficar a casa i, després, hem anat sortint amb diferents graus de llibertat, però mantenint la permanent advertència de guardar un mínim de metre i mig de distància respecte a altres persones o posar-nos una màscara si no pot ser així.

Els comerços poden col·locar banderoles vermelles de «Fins a 80%!» però no compondre l'escena anual de tumult i brega. Potser hagin d'idear una altra estratègia comercial o un protocol de venda diferent, però està garantida la seva llibertat de rebaixar els preus dels seus productes emmagatzemats fins on vulguin, sempre que els venguin sense empènyer.

Els representants dels comerciants no han entès això? Segurament sí, però fan com que no perquè són representants i, com els mals actors, representen sobreactuant. Hi ha la possibilitat que no creguin en el perill de contagi o considerin el risc de mort per coronavirus assumible en pro d'un bé superior com la compra de roba i calçat estiuenc. Si fos així, haurien de dir-ho.

Que defensin el seu interès és legítim, però que no semblin entendre quin és l'interès general, quan no es parla d'una altra cosa, els fa semblar idiotes. Les queixes, el cansament, el constrenyiment i el cabreig són comprensibles, però parlen en el Telediario a tothom en nom d'un col·lectiu i fan una horrible representació del seu sector. Pot acabar arribant el «no ens representen» al sector empresarial.