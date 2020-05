L'aviació comunica malament

El president Pedro Sánchez està disposat a accelerar la desescalada perquè Espanya necessita els 80 milions de turistes que han aportat el 12% del PIB i 2,6 milions de llocs de treball durant els últims anys, mentre platges competidores suportaven guerres civils, terrorisme islàmic i altres catàstrofes. La nova normalitat portarà els dits creuats.

El virus va entrar per un avió a Madrid, Barcelona, ??Milà o París i va agafar un taxi al geriàtric, però l'aviació comercial ni s'ha plantejat la distància interpersonal. Mascareta i a volar. A la quarta hora, canvi de mascareta. El sector corre perill de mort. Lufthansa, privatitzada el 1997, amb 700 dels seus 760 avions aturats, perd un milió d'euros per hora. L'estat alemany acaba d'ajudar-la amb 9.000 milions d'euros. És desitjable que donin més de 9.000 hores de vida, perquè això són 375 dies de sangria, una mica menys del que els optimistes calculen que trigarà a arribar la vacuna.

El turisme que ara intenta salvar l'estiu –sense comunicar especial preocupació per un rebrot– no ha traslladat que durant el confinament hagi imaginat un món diferent al dels últims anys, tot i que és probable que en els pròxims no es donin les circumstàncies econòmiques, socials i ideològiques que tenien a gran quantitat de població en terminals de vols fent cues de serp per pujar a cabines hermèticament tancades pressuritzades per aire comprimit. Després de dècades de negoci consistent a carregar masses en el punt A i bascular-les en el punt B han estat incapaços d'imaginar solucions per transportar persones i han aplicat la comunicació insuficient a la qual ens tenen acostumats als aeroports quan passa alguna cosa.