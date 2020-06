Girona... bruteja?

Miquel Mengual Casellas GIRONA

Ens preguntem força gironins que no vivim a la joia de la corona. Sí. Bruteja i molt. Però siguem justos: no tot Girona bruteja. A Girona existeixen molts barris, més deixats i bruts com més es distancien del Barri Vell. Potser ens hem de preguntar de qui és la responsabilitat?

I tant que ho hem de qüestionar! Però quasi bé tots els ciutadans hem sentit o llegit les paraules d'algun regidor o tècnic municipal dient: cal «naturalitzar» la ciutat. Déu-n'hi-do amb la paraulota. Naturalitzar! Què no ho és de natural la ciutat? Però en realitat, aquest modern paràmetre ecològic desguassa en un rierol de persones que formen el que jo anomeno la classe poc treballadora. Amb paraules més familiars: fugen de feina. Ah! Podríem caure en la temptació de considerar aquest estat de deixadesa una derivació de l'estat d'alarma i confinament. Però no. És l'excusa perfecta del consistori. Però aquesta vegada no val l'excusa. La deixadesa, la brutícia, la desídia, la poca cura en el manteniment ha derivat en la «naturalització», sinònim de... no fer res. Que creixi l'herba on vulgui! Que es morin les plantes per una perllongada deshidratació o ofegades per altres plantes. Després ja les tallarem totes: bones i no tan bones. Em deien de petit: no ens facis combregar amb rodes de molí! Sí, Girona bruteja, i molt. S'hi veu deixadesa, brutícia. I això ve de lluny. Acabo amb un palpable exemple: el parc del Migdia: qui l'ha vist i qui el veu. Parterres plens de flors, cap mala herba, gespa impecable, podes innecessàries, llums que no funcionen. Fuites d'aigua que no es tallen. Cartells explicatius desapareguts. Què hi farem. Aquest és l'ajuntament que tenim: naturalitzat... sí, però bruteja.



Enganyats a la platja de Pals

Cristina Masferrer Fernandez Girona

Diumenge, a les 14.06, aparquem a la zona blava de la platja de Pals. Anem a la màquina a treure el tiquet i no funciona. Anem a la platja, eren les 12.15 h. Al cap de 2 hores anem a buscar el cotxe i ens trobem una multa. Com nosaltres, 5 cotxes més en la mateixa situació. Arriba una resident de Pals i ens diu que també l'han multat.

Truquem a l'Ajuntament de Pals i a la Policia Municipal i ens diuen que ells no poden fer res perquè ho porta una empresa externa (concessió), és a dir, no solucionen res. Contactem amb l'empresa Giropark i ens diuen que les màquines funcionen correctament. Les 6 persones afectades confirmen que quan hem anat a treure el tiquet les màquines no funcionaven. No ens creuen. Que trist que un diumenge de covid amb 10 cotxes aparcats l'Ajuntament de Pals cobri aparcament. Així és com voleu fer país? Així és com voleu dinamitzar el turisme? Doneu concessions a empreses tan poc serioses? Ens hem sentit estafats a casa nostra. Quina vergonya i quina poca professionalitat ha demostrat l'empresa Giropark. A tots ens ha semblat una presa de pèl.

Si aparqueu a zones gestionades per Giropark penseu-ho dues vegades i les empreses públiques que les contracteu, vigileu perquè al ciutadà no se l'enganya.



Tres quarts d'hora dempeus a l'ajuntament

de Girona

JAUME TEIXIDOR CUYAS girona

Dijous passat, 10 de juny, per tal d'anul·lar un rebut municipal que no em pertoca pagar, vaig anar al hall de l'ajuntament de Girona, amb cita prèvia, i ple de gent, de gom a gom.

Em varen atendre tres quarts d'hora més tard del que deia la cita prèvia, temps que em va tocar estar dempeus perquè no es disposa d'una sola cadira o banc per al públic, amb tot allò de problemàtic que suposa per a la gent gran o malalatissa.

El meu tema –anul·lar un rebut d'una marquesina– deu ser tan complicat i insalvable que m'han tornat a donar una nova cita, aquesta vegada per al proper dia 22.

Perquè l'espera no es faci tan feixuga portaré una cadira de casa meva. Segur que no incomplirà cap ordenança municipal, solució que brindo als gironins amb problemes de salut o mobilitat.



Agraïment

Ramon Barnera, Marina Mallart i família OLOT

Unint-nos al clam general de reconeixement del personal sanitari, per la seva professionalitat, el seu compromís i la seva atenció en aquests temps difícils de la COVID-19, voldríem particularitzar-lo a tot el personal de l'UCI número 2 de l'hospital Trueta de Girona (on vaig estar ingressat durant 50 dies), a l'hospital d'Olot i el CAP d'Olot, i ressaltar la seva humanitat en el tracte i acompanyament. Aquesta és una qualitat que va més enllà de la professionalitat i que quedarà sempre més impregnada en nosaltres.

També volem reconèixer a totes les persones, familiars i amics que durant aquest període llarg i difícil ens han recolzat i estès la mà.

Profundament agraïts, moltes gràcies!