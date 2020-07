Carrer de les Cases Lletges

Dos cràters de la Lluna deixaran de dur el nom dels científics nazis Philipp Lenard i Johannes Stark. Així ho ha decidit la Unió Astronòmica Internacional després de ser advertida sobre la biografia racista dels personatges, detall que ningú no va esmentar quan els van fer tal honor l'any 1970, i això que un d'ells havia estat condemnat per crims de guerra. Com que la decisió canviarà el nomenclàtor d'accidents geogràfics del satèl·lit, es podria aprofitar l'avinentesa per passar pel sedàs tots els altres topònims lunars i prevenir així un degoteig de reclamacions i modificacions que despistarien astrònoms i estudiants. Aquestes coses val més fer-les de cop, divulgar-les extensament i mantenir un temps prudencial la doble denominació. Però ja que s'hi posen, haurien d'assegurar-se que els noms nous no patissin la mateixa trista sort al cap d'uns anys, perquè si alguna cosa ens ensenya la història és que els herois llorejats i aplaudits d'un temps esdevenen perversos criminals quan la seva vida es jutja des dels paràmetres d'una altra època.

En els carrers i places de pobles i ciutats s'hi troben exemples eloqüents, de vegades amb un munt de canvis estratificats. Noms que s'imposaren durant la Restauració foren modificats per la República, després durant la guerra per decisió dels comitès, novament a mans de les autoritats franquistes per dedicar-los a prohoms del règim, i finalment «desfranquistitzats» per la recuperada democràcia. I a veure quan arriba el proper tomb.

La millor vacuna contra el mareig és evitar els noms de persones en aquesta funció indicadora. Una bona alternativa són els noms tradicionals atorgats de forma espontània per la població, sigui antiga o moderna, o els derivats de característiques reconeixibles. Els carrers Gran, Ample, Nou, de la Font, de l'Església, de la Rectoria Vella, de les Monges, dels Ferradors, de l'Era Xica. En un poble hi ha la plaça «d'Aquí Dessota», que és a sota de la part de dalt. I estendre la lògica als nous carrers: del Gos Baladrer, dels Sotracs, del Taller Pudent, dels Mosquits... o de les Cases Lletges, si els residents es deixen.