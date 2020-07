El món local, la primera línia de la reconstrucció

Aquesta setmana fa just un any que, fruit de les eleccions municipals del 2019, vam començar a donar un nou impuls a la Diputació de Girona a través del govern de coalició entre JxCat i ERC. Un nou impuls que es basa en la transparència, la proximitat amb el territori i la ferma voluntat de treballar pel benestar de tota la ciutadania, tenint cura dels col·lectius més vulnerables i apostant per la inclusió i per fer de la demarcació un territori sostenible, que estimi i cuidi el seu entorn natural.

Igual com en totes les institucions en què participem activament, des del govern de la Diputació de Girona hem treballat d'acord amb els nostres valors republicans entomant projectes clau i posant eines i recursos per solucionar problemàtiques socials i econòmiques, com la de l'habitatge, la millora de les telecomunicacions arreu del territori, la cura per la nostra gent gran, el desenvolupament econòmic o la cura de sectors com la cultura, l'atenció domiciliària, l'acció social, l'educació o la participació. Hem garantit sempre la transparència en tot allò que fem i hem apostat per polítiques mediambientals compromeses en tot moment amb la lluita contra el canvi climàtic i amb la implantació de les energies renovables.

Aquest primer any de legislatura ha estat especialment intens i excepcional en molts sentits, tant a la demarcació com al país. Durant aquest any hem viscut moments complicats i molt durs.

Vam començar la tardor amb la injusta sentència contra el procés i els nostres representants polítics, que demostrava, un cop més, l'ànim de venjança de l'estructura de l'Estat espanyol contra moviments pacífics i democràtics.

En aquest primer any, hem estat al costat de centenars de persones, regidors, alcaldes i representants polítics i associatius citats a declarar davant diverses institucions per haver exercit els seus drets de manifestació i d'opinió o un dret innegable com és el de votar, i això ens ha demostrat que la mobilització popular és clau en el camí cap a la República Catalana i la defensa dels nostres drets. Des del món local no deixarem sola cap persona davant la injustícia i les persecucions polítiques arbitràries per la defensa pacífica i democràtica dels nostres drets més fonamentals.

Iniciant el 2020, el temporal Gloria ens va exigir actuar amb celeritat i donar resposta als ajuntaments afectats per la tempesta, coordinant-nos i ajudant-nos entre tots davant de situacions extremes. Des de la Diputació vam bolcar tota l'estructura a donar suport als ajuntaments afectats, i hem estat la primera administració que hem posat a disposició seva recursos econòmics per pal·liar els danys causats.

Quan encara no havíem tingut temps de refer-nos dels danys del Gloria, l'arribada de la covid-19 ens va obligar a fer un nou gir i a canviar la manera de treballar per donar resposta a l'emergència social i econòmica derivada de la pandèmia.

Ràpidament, vam posar a disposició dels ajuntaments i entitats gironines material de protecció, mascaretes, guants i finalment tests; així mateix, els hem injectat liquiditat avançant el pagament de diverses subvencions, i hem destinat més de 20 milions d'euros a bestretes per als ajuntaments gironins a fi que poguessin garantir el pagament de nòmines i proveïdors.

Els ajuntaments i les administracions locals som la primera línia per a la sortida de la crisi econòmica i social que ha generat la covid-19 i per aquest motiu hem desplegat programes de suport i recursos econòmics a fi de promoure el comerç local, el turisme de la demarcació de Girona —que representa una part molt important del PIB— i l'ocupació gironina, amb més de 2 milions d'euros en polítiques socials a través de Dipsalut. I sobretot hem estat en contacte constant amb tots els agents del territori i ens hem coordinat per donar resposta a les necessitats que han anat sorgint, com per exemple el suport als centres educatius d'especial complexitat, el suport al funcionament d'escoles de música i biblioteques, o el suport a les despeses derivades dels processos de digitalització que permeten el teletreball als ajuntaments.

No hem acabat. Tenim per endavant el gran repte d'evitar que cap veí o veïna de la demarcació es quedi enrere. Aquest és el gran repte que totes les administracions tenim davant nostre. I hi seguirem lluitant tenint en compte els quatre grans pilars d'aquest govern: la transparència, el benestar, la proximitat i concertació en la presa de decisions i la sostenibilitat ambiental.

La covid-19 ha alterat de manera impactant el desenvolupament del nostre pla de govern, que necessàriament hem hagut d'adaptar per donar resposta a l'emergència sanitària i social. Malgrat tot, el desenvolupament del pla de govern comença a donar fruits.

Per primera vegada la Diputació de Girona ha aconseguit el segell d'administració cent per cent transparent, s'ha creat l'Àrea d'Educació i s'han començat a desplegar polítiques educatives per al suport dels pobles educadors i per a l'educació 360 graus. A més a més, hem creat l'Àrea de Desenvolupament Sostenible, que implementarà i alinearà els serveis i objectius de la Diputació amb l'Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible. Al mateix temps, des d'una visió de vertebració territorial, hem pres mesures polítiques de suport als micropobles i municipis amb menys població per acompa­nyar-los en la implementació d'energies renovables, la prevenció d'incendis o en tota mena d'iniciatives culturals.

La demarcació de Girona no viu aliena al conflicte polític entre Catalunya i l'Estat espanyol. No podrem avançar sense seguir defensant el dret a l'autodeterminació i l'amnistia de les preses i presos polítics. Però no podem esperar a la República per donar resposta a les necessitats del país.

Cal que entre tots els agents implicats –ajuntaments, món local, agents socials i societat civil– creem els consensos necessaris per desplegar polítiques de reactivació econòmica que potenciïn sectors econòmics de futur basats en el coneixement i que creïn ocupació. D'aquesta manera, volem garantir l'estat del benestar, serveis públics de qualitat i la vertebració territorial, posant eines per evitar el despoblament rural, apostant per l'economia verda i les energies renovables, i amb la cultura i l'educació com a motors de canvi que assegurin una societat cohesionada, inclusiva i que no deixi ningú enrere. I aquest és, sense dubte, el nostre compromís ferm: una República i unes comarques gironines de ciutadans i ciutadanes amb drets i llibertats.