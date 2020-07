La lliga dels ofesos extraordinaris

Continuem tenint problemes amb els límits de l'humor i, encara més, amb la relació que hi ha entre la creació artística i la llibertat d'expressió, tot plegat una assignatura que, a aquestes altures de la partida, ens costa molt d'entendre i d'assimilar. L'últim episodi d'aquesta sèrie que sembla no tenir final l'ha protagonitzat l'humorista David Suárez ?o això diu ell?, que fa un any va ser denunciat pel pare d'una nena amb síndrome de Down per un acudit sexual sobre aquesta alteració genètica, publicat a Twitter, la xarxa social dels cunyats. La denúncia ja va ser desestimada l'any passat pel jutge del cas en considerar que l'acudit estava emparat en la llibertat d'expressió. No cal estudiar dret ni ser jutge per arribar a aquesta conclusió, però bé, hi ha gent que funciona a base de sentències. I ni així. Com deia, ara, la Fiscalia de Madrid sol·licita l'obertura del judici oral i una pena de presó d'un any i deu mesos, així com una multa de més de 3.000 euros, cinc anys d'inhabilitació per a l'exercici de professió en l'àmbit docent, esportiu o de temps lliure i la inhabilitació en les xarxes socials durant el temps de la condemna. Ja que hi són, també podrien haver demanat pena de mort; disposats a saturar els tribunals i a establir jurisprudència amb obvietats, ja no vindria d'una petició més. «¡Y dos huevos duros!».



Pel que fa a l'acudit, l'únic motiu de pes pel qual em sembla punible de veritat és que és dolent, però clar, estem disposats a obrir aquest meló? Tal com van les coses, no trigarem a jutjar la qualitat artística en els tribunals, un privilegi que creia exclusiu del públic i les audiències. De fet, l'humorista en qüestió ja va ser ajusticiat per l'empresa que el tenia contractat, el grup Prisa, durant els últims anys estendard del progressisme més purità del país, que el va fulminar com a col·laborador del programa de ràdio Yu, al poc d'esclatar la polèmica. El fet no deixa de sumar-se a altres tant o més polèmics com el del raper Valtònyc, els titellaires de Madrid o les noves pel·lícules de la saga Star Wars. Sí, ja sé que les noves aportacions a l'epopeia intergalàctica no han estat denunciades per la seva qualitat artística, però, seguint amb la mateixa regla de tres, podrien ser acusades per insultar la intel·ligència de tota una generació. Ara que aquesta lliga d'ofesos extraordinaris ha posat de moda censurar qualsevol classe de creació artística amb tesis nacionalsocialistes i saturar els jutjats amb collonades, potser si algú fa el pas, sona la flauta i les retiren de circulació. És com aquell que es convida a casa d'algú que pensa diferent d'ell per recordar-li, de manera continuada, que està en el bàndol errat, una cosa que es veu quasi cada dia a les xarxes socials. Pensava que n'hi havia prou d'ignorar-los o, seguint amb el símil 2.0, bloquejant-los, però vist que l'ofensa, avui, és motiu suficient per denunciar, potser m'ho penso.