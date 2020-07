Indiferència per saturació

L'apatia social i la deserció cívica del present són les conseqüències d'una atomització programada a la nostra societat. No queden institucions que puguin escapar-se de l'estratègia de separació posterior a l'era de les masses, potenciada per uns aparells, uns programaris informàtics i uns robots que, paradoxalment, uneixen i vinculen els consumidors alhora que aïllen i distancien els ciutadans. Els ideals i els valors públics estan en declivi. La recerca de l'ego i del propi interès els ha eclipsat, mitjançant l'èxtasi de l'alliberament personal i l'obsessió pel cos. La desmotivació ja era general abans que la pandèmia de la covid-19 accelerés el replegament autàrquic. Com va escriure el filòsof Gilles Lipovetsky, el capitalisme havia fet indiferents les persones, com ho havia fet des del principi amb les coses. Avui, no hi ha resistència al sistema perquè l'abúlia és la nova socialització, flexible i econòmica. Però, per què un sistema el funcionament del qual exigeix la indiferència s'esforça constantment per potenciar l'atenció, la participació i fins i tot l'educació? Ni tan sols aquesta contradicció és autèntica, ja que no és més que un simulacre. La deixadesa i la insolència arriben per saturació. L'excés –massa informació, massa estímuls, massa problemes, massa plaer, massa de tot– condueix a la incomunicació.