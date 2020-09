Gimcana urbana

Des de fa uns dies i almenys fins a finals d'any l'autobús urbà de Girona que cobreix la lína 1 entre Montjuïc i l'Avellaneda ha alterat la seva ruta. El motiu són les obres que es fan a la intersecció dels carrers Migdia i Creu. Durant aquests dies i fins al desembre l'autobús passa en sentit Montjuïc pel carrer Balmes i el carrer Joan Maragall i en direcció a l'Avellaneda passa pel carrer de la Rutlla. És una autèntica gimcana i un drama pels conductors i conductores. Són vies molt estretes per les dimensions dels busos. No hi ha viatge que hagi fet que l'autobús no s'hagi hagut d'aturar en algun moment. Constantment es troba en diversos obstacles. Són vehicles que s'aparquen malament, envaint el carril central, damunt la vorera, furgonetes de repartiment que no utilitzen els espais reservats... Tot plegat fa que l'autobús es vegi obligat a aturar-se o maniobrar perillosament. D'una banda, hi ha l'incivisme de la gent que aparca impunement sense pensar si perjudica o no els altres -sigui un altre vehicle o algun vianant- però també l'Ajuntament ja hauria de veure que no pot fer passar l'autobús per aquestes vies tan estretes. És obvi. Segur que hi ha altres alternatives que es poden aplicar de forma eventual i mentre durin les obres. Els viatgers no han de suportar aquestes gimcanes urbanes.