Defensen la Constitució?

Diu la saviesa popular que els extrems es toquen. Pablo Casado es presenta a si mateix com a campió del constitucionalisme, fins al punt que reparteix carnets de d'adeptes i desafectes a la doctrina sagrada, i amb aquesta dèria classificatòria i desqualificadora ataca l'essència mateixa del procés que va fer-ne possible l'aprovació per una majoria aclaparadora tant a les cambres legislatives com en referèndum. En aquesta ofensiva coincideix en la pràctica, que no en els principis ni les finalitats, amb la nova esquerra i amb l'independentisme, és a dir, amb els rojos i els separatistes que són la seva obsessió.

Aquests dies que quatre expresidents del Govern espanyol han sortit en defensa de Rodolfo Martín Villa, polític amb càrrecs en el franquisme, la transició i la democràcia, és interessant veure que la carta també ha estat signada per Miquel Roca Junyent, que en aquelles èpoques era el número dos de Convergència Democràtica de Catalunya i representant del pujolisme a Madrid. Com a tal va ser un dels redactors del projecte de Constitució, en una ponència on hi havia l'exministre de Franco Manuel Fraga Iribarne, llavors líder d'Alianza Popular, i el comunista català Jordi Solé Tura, llavors al PSUC. També hi havia centristes i socialistes, i va ser un error no convidar cap basc. Dins el grup se les van tenir i les tensions van ser constants, però van aconseguir posar-se d'acord en l'essencial a base de mútues cessions i de renunciar a les línies vermelles. Un exemple de l'esperit amb que s'enfrontaven a una complicada situació, presidida per la crisi econòmica, el terrorisme i les conspiracions a les casernes, va ser que l'octubre de 1977 Manuel Fraga va presentar una important conferència de Santiago Carrillo, el demonitzat secretari general del Partit Comunista.

Fraga va presentar Carrillo i va negociar la Constitució amb Solé Tura, i ara Casado es nega a entendre's amb Sánchez perquè Iglesias és vicepresident. I tot seguit presumeix de constitucionalista. Almenys, l'independentisme és més honest i ha abjurat de Roca Junyent i dels fruits del seu pactisme.