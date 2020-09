El diàleg entre la ciència i l'espiritualitat

Un equip d'investigadors de la Universitat Estatal d'Arizona, als Estats Units, està tractant d'esbrinar com casen amb l'espiritualitat els avenços científics i tecnològics que estan transformant la societat, l'economia, la política i la cultura del present. És a dir, els interessa saber com vincular l'entorn digital amb la disposició psíquica o moral dels qui s'interroguen sobre la naturalesa i les característiques de la seva ànima. El projecte en qüestió, titulat «Més enllà de la secularització» i finançat amb un milió i mig d'euros per la Fundació John Templeton, és una iniciativa interdisciplinària que aspira a respondre la següent pregunta: fins a quin punt influeix allò transcendent i espiritual en el rumb que està prenent la innovació digital? A més, el grup de científics d'Arizona pretén descriure nous models per entendre el progrés. Moltes d'aquestes idees procedeixen dels quinze anys que han durat els cursos i seminaris que han impartit aquests professors i la seva col·lega Hava Tirosh-Samuelson, directora dels estudis jueus d'aquesta mateixa universitat. En la seva opinió, «per comprendre la interacció entre religió i tecnologia, cal utilitzar nous mètodes». És més, al seu parer, la dicotomia entre espiritualitat i ciència és «artificial», i per aquesta raó, considera que seria més apropiat parlar de «diàleg» entre les dues disciplines.