Espanya no és Turquia

Aquests dies la gent està esgarrifada amb el que s'està sabent de l'Operación Kitchen que es va organitzar per tapar la Trama Gürtel. És curiós l'escàndol que s'ha muntat quan en realitat fa anys que se sabia que el PP tenia associada una trama d'espionatge. Per exemple el 2013, un home vestit de capellà, empunyant una pistola, va lligar la dona de Bárcenas, Rosalía Iglesias, el seu fil Guillermo i una assistenta i va rebuscar per tota la casa i cridant que li donessin els Pen Drive amb la comptabilitat B del PP. La cosa és tan, tan xunga, que al paio el van detenir in fraganti. La nota periodística deia « Los investigadores creen que se trata de un desequilibrado, que no está en posesión de sus facultades mentales, si bien la Policía está investigando las causas del asalto». Es clar, és el més normal del món. Casualment el xofer de Bárcenas que aquell dia no treballava, Sergio Ríos, i a sou amb diner negre dels fons reservats, estava a la porta de l'edifici. Vaja. Va passar fa set anys!

No ha existit en la nostra democràcia des de 1978 una trama de corrupció de la dimensió i durada que la trama de corrupció del PP. 71 policies dedicats a seguir la família Bárcenas!

La gent diu que és una exageració criticar la falta de qualitat democràtica a Espanya, i que en res ens assemblem al govern de Turquia. És veritat, però si a Espanya el principal partit tingués el seu líder i president de govern, Pedro Sánchez, a l'exili a Brussel·les i el cap de l'oposició i vicepresident Pablo Iglesias, a la presó, què diríem? De fet el poder judicial fa tot el possible per aconseguir-ho. Estem a la fi del règim del 1978. I no hi ha cap voluntat de reforma. Si els jutges en comptes de tapar la corrupció del PP i allargant els terminis dels processos fent-los interminables haguessin fet la feina quan tocava, el govern de Mariano Rajoy no hagués existit. Per l'amor de Déu encara estan buscant qui és emepuntorajoy que consta a la comptabilitat B del PP, com a perceptor de diner negre. Se sap des del 2013! Bárcenas portava una comptabilitat B del PP entre 1990 i 2009! Una cosa que hauria d'invalidar totes les eleccions perquè les campanyes electorals estaven dopades amb diner negre provinent de comissions il·legals.

Estem ja molt per damunt del nivell de saturació, la gent s'ha acostumat a un llindar d'immoralitat molt alt. Nivell d'immoralitat que afecta la monarquia amb comportaments similars i a vegades concomitants amb la del PP. Vegem per exemple el compte «soleado» on sembla que conflueixen tots. Potser que tothom comenci a pensar en quin exemple i quin país estem llegant a la gent jove. Cal recuperar l'ètica civil republicana ja!