Trump fa la traveta a Biden

rump vol declarar la guerra a Pequín per la «plaga xinesa», Biden ho solucionarà «creant una comissió». El neronià president i l'insuls pretendent van protagonitzar un debat de teleporqueria en què el primer va fer la traveta amb reiteració al segon. Per exemple, quan l'inquilí de la Casa Blanca precisa «llevat que aquesta persona sigui estúpida», mentre assenyala amb el dit al seu rival. Malauradament, la qualitat oratòria del Demòcrata se sintetitza en l'abracadabrant «les màscares són importants». En efecte, és la frase que pronunciaria Rajoy, no hi ha major greuge.

Trump colpeja, empeny, sacseja i atonyina Biden, però ni tan sols queda clar que necessités exhibir les seves males arts per neutralitzar un ancià llastimós. No per l'edat, pertanyen a la mateixa dècada, sinó per les minvades prestacions. És el primer debat en què no parlaven els dos participants alhora, sinó els tres perquè el moderador Chris Wallace es va sumar a la festa. Donada la virulència i visceralitat de la topada, és possible que el president perdés les eleccions en acarnissar-se salvatgement contra el fill drogoaddicte del seu rival. No obstant això, aquí el candidat demòcrata va tancar els ulls, un exemple de la seva reacció davant d'una crisi nuclear.

Biden es pronunciava des de la superioritat moral que no només considera Trump un president inadequat, sinó un rival indigne. És clar que per a percebre aquesta subtilesa calia endinsar-se en l'embolic de desqualificacions, on el demòcrata no menyspreava l'oportunitat d'exhibir els gestos que es dirigeixen a l'àrbitre que acaba de xiular un penal en contra. L'acalorada audiència benpensant nord-americana sospira per introduir un dels candidats en un metafòric taüt, però abans ha de treure del fèretre al seu somort antagonista. S'amunteguen desenes de raons per no votar Trump, però no n'hi ha cap per votar Biden.