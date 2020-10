No beso a la boca, va dir ella

El personatge milionari de Richard Gere acaba de contractar la prostituta interpretada per Julia Roberts. Són a la suite de l'hotel i ella, amb la professionalitat d'un cambrer quan demana «els senyors han decidit?», li pregunta: «Què vols?»

«Què fas?» –respon l'home.

«Tot. Però no beso a la boca» –informa ella.

«Jo tampoc» –remata ell.

Els protagonistes d'aquesta escena de Pretty Woman satisfarien les pautes sanitàries de l'Ajuntament de Barcelona, que recomana evitar les morrejades en els contactes sexuals fora del nucli de convivència. La raó és clara: el coronavirus es transmet per les exhalacions respiratòries, i la boca n'és plena. El contacte dels llavis amb els llavis facilita que passin gotetes de respiració d'una persona a l'altra (excepte si abans tots dos se'ls freguen amb gel desinfectant, quina angúnia), i la probabilitat es multiplica quan treballa la llengua. Si en condicions normals ja ens recomanen no apropar-nos més enllà d'un metre i mig, i amb mascareta, què ens han de dir del petoneig?

Va escriure Joan Salvat-Papasseit: «Si en saps el pler no estalviïs el bes / que el goig d'amar no comporta mesura. / Deixa't besar, i tu besa després / que és sempre als llavis que l'amor perdura». La comanda del poeta no és aplicable al sexe sense amor, en el qual, per anar bé, caldria cercar gimnàstiques que mantinguessin els rostres com més separats millor. Teclegin «kamasutra» al buscador i hi trobaran desenes de suggeriments il·lustrats. Tanmateix, per a una jove parella enamorada renunciar al bes pot ser una gran tortura. Què es pot fer? El problema desapareix quan tots dos formen part de la mateixa unitat de convivència. De manera que, o bé se'n van a viure junts, o un d'ells s'instal·la amb la família de l'altre. «Pares, des d'avui el meu xicot viurà amb nosaltres i ens podrem fer petons».

I així tindrem un altre capítol del capgirament del món i de les coses. Fins ara, les parelles, primer, es petonejaven; després, anaven al llit, i finament, vivien juntes. Amb les recomanacions per la covid, el procés serà el contrari: primer el niu, i el petó al final.