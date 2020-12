Mentre el Regne Unit rep la «cavalleria científica» de les vacunes en el llenguatge florit de Boris Johnson, els països més avantguardistes posem zel en blindar el plàcid calendari nadalenc de Berlanga, la nostra invulnerable línia Maginot de massapà. El Govern decreta una amnistia per permetre concentracions massives de fins a deu persones, en contra del criteri dels epidemiòlegs professionals i aficionats, aquests últims més aguerrits que els primers.

Els científics escèptics confessen que mai els profans han estat tan a prop dels experts, en la ignorància compartida sobre la pandèmia. Tot d´una, els éssers més somrients del planeta decreten que una persona que vol estar amb una altra és una presumpta assassina, no només de la seva interlocutora sinó també de tots els seus familiars fins a la quarta o cinquena generació. Els romàntics han decidit que «t´estimo» és una condemna a mort, i prefereixen felicitar les festes per WhatsApp. El sentimentalisme nadalenc sempre serà derrotat per l´ordenancisme casernari, compartit amb els generalíssims que això ho arreglen amb dos cops de peu i 26 milions d´afusellaments.

L´amnistia nadalenca s´ha propagat a una reducció esporàdica del toc de queda nocturn. Criminalitzar la nit sempre ha estat el somni dels talibans, ara sota pretext higiènic. Houellebecq ja va escriure que les discoteques són «per frustrats». Els pares que van pecar a les pistes de ball exploten la coartada vírica per privar els seus fills de l´experimentació que només pot emplenar de matinada. La pandèmia és un perill real, precisament perquè ha disparat les fantasies repressores dels perseguidors del liberalisme pels seus dos flancs. Enmig, el ciutadà amnistiat pateix la sensació d´haver disputat abans que gaudit el Nadal del 2020 mil vegades ja, mai el torró haurà deixat un regust tan culpable.