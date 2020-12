Ajudes de l'Ajuntament de Girona

Ariadna Mataró GIRONA

L'Ajuntament de Girona destinarà un pressupost de 250.000 € dirigit als autònoms/es individuals i a les microempreses, entitats i autònoms/es que ocupen fins a 10 treballadors/ores per fer front a les conseqüències de la covid-19. Aquesta és la nota que consta a la pàgina web de l'Ajuntament de Girona (https://web.girona.cat/smo/empreses/ajutscontractacio/gironaactuaplus), amb el titular: Ajuts al manteniment de l'ocupació «Girona Actua (+)».

Ara bé, quan llegeixes els requisits que s'han de complir per poder accedir a aquesta ajuda t'adones que la nota hauria de redactar-se de la següent manera:

«L'Ajuntament de Girona destinarà un pressupost de 250.000 € dirigit als autònoms/es individuals que tinguin el domicili fiscal a Girona i a les microempreses, entitats i autònoms/es que ocupen fins a 10 treballadors/ores, amb domicili fiscal, delegació o centre de treball ubicat a la ciutat de Girona per fer front a les conseqüències de la covid-19».

A les bases de la convocatòria d'aquestes ajudes hi consta el següent: «Té com a objectiu contribuir al manteniment de l'ocupació de totes aquelles activitats empresarials que s'han vist afectades per l'estat d'alarma decretat pel Reial Decret 463/2020€»

...«Es pretén, d'una banda, donar suport al teixit econòmic local per a la continuïtat de la seva activitat i, de l'altra, evitar l'entrada a l'atur de persones que, amb anterioritat a aquesta crisi sanitària, es trobaven en situació d'ocupació.»

De veritat?

Doncs explico el meu cas perquè sembla que no és això el que pretenen amb aquesta ajuda o si més no, no en tots els casos:

Soc autònoma des de fa més de 7 anys, desenvolupant la meva activitat econòmica a la ciutat de Girona des de llavors. Però el que considero més important és que porto tot aquest temps oferint els serveis de l'activitat que desenvolupo als ciutadans/es de Girona.

No tinc treballadors/es al meu càrrec ja que els ingressos que tenia fins al dia 14/03 (inici de l'estat d'alarma) no em permetien tenir més que el meu propi sou (a dia d'avui ni això!).

Arran de l'inici d'aquesta pandèmia, la meva feina, com la de la majoria dels autònoms/es, s'ha vist greument afectada pels continus tancaments temporals i la manca d'ajudes suficients per part de les administracions públiques.

Per això, quan vaig trobar a la bústia el fulletó amb la informació d'aquesta subvenció, vaig sentir que, per fi, l'Ajuntament de Girona es posava una mica les piles en aquest sentit i ajudava l'autònom/a de la ciutat, encara que fos 9 mesos després de l'inici de l'estat d'alarma!

Però resulta que l'ajuda no és per a tots/es. Un dels requisits és discriminatori: exigir que un/a autònom/a sense treballadors hagi de tenir el domicili fiscal a Girona, mentre que, en el cas dels autònoms amb treballadors/es al seu càrrec, poden tenir accés a l'ajuda únicament pel fet de tenir la delegació o centre de treball ubicat a la ciutat.

Altres ajuntaments no han posat aquest requisit: les ajudes per als autònoms amb negoci a Sant Julià de Ramis, Sant Gregori o Vilablareix no sol·licitaven com a requisit el domicili fiscal al poble, únicament que el centre de treball estigués ubicat al poble.

L'objectiu d'aquests ajuntaments sí que ha estat el manteniment del teixit comercial i empresarial del seu poble. El de Girona és el manteniment del teixit comercial i empresarial de la persona que té el domicili fiscal a Girona. Sembla ser que els negocis d'aquesta ciutat són de 1a o de 2a.

Em sembla una vergonya i de molt pèssima gestió que s'hagi posat aquest requisit com a filtre per una ajuda que pretén donar suport a l'activitat econòmica de la ciutat. I repeteixo el que ja he esmentat més amunt i que em sembla el més important: fa més de 7 anys que ofereixo els serveis de l'activitat que desenvolupo a tots els ciutadans de Girona. Qui ha de respondre econòmicament en aquest cas? Jo ho veig molt clar.

El Decameró

SALVADOR TARRADAS USTRELL gualta

Florència 1348. La pesta negra ha arribat a la ciutat. Els enterramorts i els treballadors que recullen els morts en carros han caigut malalts. Les famílies han de carregar els morts i dur-los a la fossa. L'església prohibeix cremar els cadàvers: la pesta és un càstig diví pels pecats dels ciutadans. Corre la brama que els jueus han infectat els pous d'abastament d'aigua. Són perseguits i assassinats. El gremi de metges i apotecaris està desbordat. Sort que alguns pocs joves sobreviuen a la malaltia, salvant així llur reputació. Els hospitals, esglésies i monestirs no poden atendre més moribunds que jeuen tirats per terra. Les autoritats tanquen la ciutat. Ningú no pot entrar ni sortir. Però n'hi ha que saben com esquivar el confinament. Són l'elit de la ciutat. Rics i amb segona residència. Un grup de joves surten de la ciutat cap a la segona residència, on passaran deu dies. Tenen cent històries picants per explicar-se. Mengen, canten, riuen, forniquen. Són feliços i els problemes de la xusma no van amb ells, perquè a casa són rics i tenen segona residència. I quan tot passi, encara ho seran més, de rics, perquè els seus pares es podran apoderar de les propietats abandonades pels morts.

Agraïment a la residència Tesar de Caldes

Família Castel Duran

La família de la Carme Duran us vol agrair el bon fer que els treballadors vàreu tenir envers la nostra mare i en aquests moments tan complicats amb nosaltres els familiars. En el moment que una família us deixa a les vostres mans l'atenció de persones grans i vulnerables és fàcil pensar: la cuidaran bé? estaran atents a les seves necessitats? Doncs vosaltres ho heu fet amb escreix. Ens heu informat sempre del seu estat de salut. Gràcies, Jordi. I l'atenció tan amable de la Cristina quan trucàvem per qualsevol cosa. Dir el nom de totes les treballadores seria impossible, però no per això són menys importants. Durant set anys vàreu ser part de la nostra família, ja que vàreu cuidar el més apreciat que teníem, la nostra mare! Gràcies.