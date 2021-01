Puigdemont, Borràs i Illa

La batalla ha començat. La cursa per a les pròximes eleccions autonòmiques ja té el tret de sortida amb dues decisions claus per al resultat. La primera, la de Carles Puigdemont d'encapçalar la candidatura per Barcelona. El lloc que històricament havia estat reservat per al candidat a la presidència de la Generalitat, però que Artur Mas va pervertir presentant-se ell com a quatre i actuant com a número 1. Ningú sap si l'inquilí de la Casa de la República canviarà les normes o deixarà que Laura Borràs sigui la presidenciable, en cas que Junts per Catalunya guanyi les eleccions. Aquesta serà la primera guerra interna de debò que haurà d'enfrontar l'encara diputada al Congrés si Puigdemont decideix tornar a esvalotar el galliner mesos i mesos presentant candidats que se sap que no tenen cap opció a ser presidents, començant per ell mateix. La segona decisió transcendent és la del PSOE de nomenar Salvador Illa cap de llista del PSC. Està per veure si l'experiment funciona; si la gestió passa per davant de la ideologia i si realment, el ministre pot esgarrapar molts més vots que Miquel Iceta. De moment, Junts per Catalunya i socialistes han presentat les credencials per la batalla a dos. Enrere, de moment, queda Esquerra, ancorada en el tercer lloc de la cursa i, malgrat que les enquestes sempre li donen la primera posició, no seria d'estranyar que es tornés a quedar per vestir sants.