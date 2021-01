Vacunar-se, tant sí com no

AItàlia un dels països més castigats per la pandèmia, hi ha un elevat percentatge de ciutadans contraris a la vacuna. La primera infermera que s'ha vacunat s'ha vist obligada a tancar les seves xarxes socials pels insults i amenaces que ha rebut. A Espanya, les enquestes també diuen que hi ha molta gent reticent. Imaginem-nos que una persona que ja es pot vacunar renuncia a fer-ho, posteriorment es contagia del virus, el transmet a un tercer que encara no s'ha pogut administrar la dosis i aquesta persona es mor. La irresponsabilitat d'un hauria causat un perjudici irremeiable a un altre. Per això, costa d'entendre aquesta aparent tolerància en nom de les llibertats individuals. «La llibertat no és poder actuar arbitràriament, sinó la capacitat de fer-ho sensatament», va dir Rudolf Wirchow, un metge i estadista prussià del segle XIX.

L'alcohol no està prohibit. És difícil trobar alguna celebració, com aquestes festes nadalenques, sense la seva presència. Però quan una ingesta excessiva pot causar perjudicis a terceres persones, la nostra societat s'ha dotat d'unes normes administratives per sancionar a través de multes, que es poden convertir en condemna penal si causem danys a una altra persona. Per aquests motius, no podem conduir un vehicle si hem begut excessivament, ni tan sols una bicicleta. També passa amb el tabac. És tan legal que la concessió per a la seva venda està controlada per l'Estat. Ara bé, si fumem en un espai prohibit, i cada cop n'hi ha més, ens exposem a una sanció. Igual que amb l'alcohol, podem causar perjudicis de salut a terceres persones.

L'any passat, van morir en accident de trànsit a Espanya 1.098 persones i aquest any no arribaran a 900. Si ho comparem amb els 5.604 morts de l'any 1997, hem avançat molt, però continua semblant-nos una barbaritat. A causa del coronavirus, ja portem, oficialment, més de 50.000 morts, que en realitat són més. Hem reduït molt la sinistralitat viària, però no ha sigut només cridant a la conscienciació dels ciutadans. Han calgut mesures coercitives: multes, carnet per punts, que pot comportar la seva supressió, etcètera. Davant l'emergència sanitària més greu de l'últim segle, apel·lar al bonisme i a la llibertat individual és una irresponsabilitat. La vacunació ha de ser obligatòria tant sí com no. Negar-s'hi hauria de tenir conseqüències.