Les primeres de la fila

Diumenge 27, d'hora, Araceli Hidalgo (96 anys) rebia la primera vacuna contra la covid d'Espanya. Va néixer a Granada en una família de 20 germans. Després d'una vida d'esposa i mare de dos fills, àvia de quatre nets i besàvia d'una, es va enfrontar somrient al vial davant l'expectació de tot un país que fa nou mesos que pateix i va dir que la punxada li havia picat «un poquitillo». Habita en una residència de Guadalajara i es va apuntar voluntària per a la vacuna. La van triar per estrenar-la per ser la persona de més edat del centre. S'ha fet tan famosa que ja s'han fabricat milers de mems amb la seva faç i se l'ha criticat per senyar-se davant l'agulla i per dir «gràcies a Déu». Gràcies a Déu que no freqüenta els fangars d'internet, perquè així no s'haurà assabentat de l'anunci de la seva pròpia mort, publicitat en fals per terraplanistes i males bèsties. Dolents, però no pitjors que el coronavirus, que, com va dir Araceli, «a veure si ens deixa en pau».

El mateix dia, després de dinar, Avelina Serrano (94 anys) es va convertir en la primera persona a vacunar-se contra la covid a Balears. Collaret de perles, somriure d'orella a orella, ha dit estar contenta per l'experiència mèdica, «si em punxen, doncs que em punxin». No pot compartir amb ningú la seva fama sobtada a les illes perquè no li queda família després de morir el seu marit, a qui enyora, ja que «ens portàvem com dues roses». Va arribar a la residència d'Oms-Sant Miquel des de Felanitx, després d'una vida de treball com cuinera i netejadora.

Josefa Pérez (89 anys) va ser la primera a rebre la immunització contra la covid a Catalunya a la residència la Feixa Llarga de l'Hospitalet. Natural de Galícia, va sentenciar darrere de la seva màscara que no havia tingut «cap dubte» quan li van proposar la vacuna. A la porta de la residència, almenys dues persones: un negacionista amb una pancarta que deia «eugenèsia» i l'emocionat nebot d'una senyora de 96 anys que va ser una de les primeres residents a morir per culpa de la covid. «Ella sempre ajudava i s'hauria vacunat sense dubtar-ho», va assegurar.

Consuelo Landa (91 anys), Bernardina Escudero (87) i Begoña del Olmo (80 anys) van ser l'avançada de la vacunació a Euskadi diumenge, molt gelat, a la residència Ajuria de Vitòria, una de les primeres ciutats a patir els pitjors estralls del coronavirus al març. Consuelo, qui es va manifestar «cansada de no poder sortir de la resi», va animar davant les càmeres a tothom a immunitzar-se, mentre que Begoña afirmava estar acatant les ordres de la seva filla, «que m'ha dit: ama, quan puguis posa-te-la».

«É unha marabilla, atópome com nova!», va exclamar la compostel·lana Nieves Cabo (82 anys), primera gallega a posar-se la vacuna de la covid diumenge a la residència Porta do Camiño. Passat el moment, i propietària d'una gran vitalitat, va treure el cap a la balconada per saludar els fotògrafs i arengar els seus companys de centre perquè «la bestiola ja ha donat massa disgustos».

Quines dones braves i estupendes, venen ganes d'abraçar-les i besar-les quan el BOE ho permeti. I també Batiste Martí, de 81 anys, primer vacunat a València perquè «si puc ser el primer, no vull ser el segon». Tant de bo se'ns encomani el seu amor per la vida en aquest 2020 que, amb tot, millor haver-lo viscut.