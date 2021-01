Escleròtics i catatònics

Si les coses s'expliquen tal com són, els ciutadans les entenem. No cal que ens enganyin. De fet, és contraproduent, perquè ja ho diu la dita: s'atrapa més aviat un mentider que un coix. Quan la tramesa de 60.000 vacunes va arribar dimarts a Catalunya vam estar molt contents. La joia s'ha transformat en sorpresa i desconcert quan hem sabut que el Govern no les estava distribuint al ritme que s'esperava, i que en una setmana només havien arribat al 14% de la població prevista. Què estava passant?

A misses dites han arribat explicacions. Es veu que les neveres per repartir les dosis venien de Gran Bretanya i es van encallar entre Dover i Calais aquells dies de les cues de camions. Es veu que els dies festius els vacunadors feien festa. Es veu que no hi havia prou personal a punt, però si tampoc no hi ha dosis... Es veu que no en treuen l'aigua clara.

Si les neveres estaven encallades al Canal, no passava res per explicar-ho. Si es veia a venir que el dia D no hi hauria prou sanitaris formats per aplicar totes les vacunes disponibles, no era cap vergonya confessar-ho. Qualsevol de nosaltres, si troba un embús a la carretera, truca al lloc on es dirigeix per avisar aquells que l'estan esperant: «És probable que arribi tard»; així poden modificar els seus plans. Deixar de fer-ho és una descortesia.

Una altra cosa és si al capdamunt de Salut estaven al cas d'aquestes notícies o si allà dins la informació circula tard i malament. Totes dues possibilitats demostrarien incompetència. Catalunya té uns professionals sanitaris dedicats i generosos, però l'estructura política i administrativa pateix nivells letals d'esclerosi.

Sabia la consellera que les neveres arribarien tard? En cas afirmatiu, hauria d'haver informat la població mentre es buscaven les millors alternatives. I en cas negatiu, hauria d'haver cessat els que no li ho van explicar. Però al Govern estan tots catatònics, i quan es desperten és per esverar-se i dictar tancaments, tard i a batzegades.