Illa és les seves maneres

Salvador Illa havia de ser ministre de res, però la covid-19 el va portar al telenotícies continu. Aquest home dibuixat a pinzell amb tinta xinesa, que té ulleres de marc de fotografia, aire tristoi per ocultar el somriure de conill i que parla recte amb gest tort, vesteix un vestit i una contenció de ministre suarista de les primeres temporades de Cuéntame. Des de la seva cadena televisiva perpètua salta del ministeri a la candidatura del PSC per a les eleccions catalanes, que seran el 14 de febrer, si la pandèmia ho permet.

Illa no pot oferir a Espanya una gestió sanitària eficaç de la pandèmia, però sí una compostura a Catalunya a prova de coronavirus infecciós i polític i no és poca cosa com a contrast després d'una successió de presidents tragicòmics, amb la seva mica de cínic de murris amb la llei i el seu tant emocional de capitans lligats al timó del romanticisme nacionalista desafiant la tempesta.

En el panorama polític nacional, els 300 dies de bones formes estoiques sostingudes d'Illa han cridat l'atenció comparats amb la cridòria de la bancada, els desaires de la tribuna i la intemperància de les declaracions. Ha estat com un silenci en una simfonia. Molts ho han atribuït al fet que hagi estudiat Filosofia, però és per desconeixement dels filòsofs. No és la filosofia, és el caràcter fred el que fa tan estrany Illa en un país on l'oratòria política està copiada de la berganteria de la taverna i dels atacs de banyes al pati de veïns.

Illa té altres maneres, però és molt polític, tant que va sintonitzar amb Ábalos, que ha estat cap de gabinet, que no deixa anar el lloc de secretari d'organització del PSC, que no deixa veure res que no sigui la seva imatge pública amb aquest vestit que és la funda del ministre i que és capaç de negar amb fredor d'espia rus a la pregunta directa de si serà candidat de PSC a les eleccions, 24 hores abans de l'anunci oficial. Veurem quin candidat resulta aquest catalanista no independentista que s'ofereix com a president avorrit per a una comunitat duta a la vora de l'atac de nervis.