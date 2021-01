Pantalles en guerra (I)

Les xifres demostren que la pandèmia del coronavirus ha beneficiat el negoci de les anomenades OTTs, sigles en anglès d'Over-the-top, és a dir, serveis de transmissió lliure d'àudio, vídeo o altres continguts a través d'internet, sense la participació dels operadors tradicionals en el control o la distribució d'aquest material. A Espanya, Netflix domina el terreny, tot just cinc temporades després del seu llançament a l'Estat. El segueixen, en aquest ordre, Movistar+ –va entrar en escena el 2018–, Amazon –disponible des 2016– i Vodafone. Aquesta dura competència ha comportat l'abandonament de companyies que no van poder seguir el ritme, com Bein Connect, el 2015, i Sky, el 2017. El 2018, també es va sumar a la cursa YouTube Premium; i el 2019, DAZN. L'efervescència s'està produint a escala internacional. La quantitat d'usuaris audiovisuals digitals es va disparar a l'abril de 2020, quan les restriccions de mobilitat per la covid-19 eren molt severes, en nacions com els Estats Units, Gran Bretanya, Alemanya o França. Allà ja s'estava donant un creixement gradual des de novembre de 2018. No obstant això, la crisi sanitària va accelerar l'ascens d'aquesta corba. Sigui com sigui, la modalitat convencional de visionat, és a dir, la lineal, sense els avantatges dels programes a la carta, continua sent la majoritària.