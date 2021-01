Televisió Espanyola al servei dels catalans

Lluís Parramont Abelli Girona

La pandèmia ha incrementat el nombre de persones que necessitem la televisió per poder oir la missa dominical i disminuir el risc de fer-ho de manera presencial.

Només quan els convé per la seva programació, a les cadenes de TV3 i les xarxes locals transmeten la missa des de Montserrat; però qui no falla als catalans és la missa de TV2 en català.

Qui tingui ganes d'escoltar que ho faci.

Eleccions del 14-F

Jordi Tomàs Martínez Santa Coloma de Farners

Apreciats polítiques i polítics,c ada vegada queda menys per celebrar les eleccions autonòmiques, en concret el dia 14-F. S'estan complicant la vida bastant, si es pot votar o no depèn de la pandèmia. Els recordo que fa anys a Barcelona, les barcelonines i els barcelonins van votar via en línia per la modificació de l'avinguda Diagonal. Ara es podria fer el mateix i fora problema. Pensin que estem al segle XXI i això de votar als col·legis amb les noves tecnologies s'ha d'acabar.

L'ús i abús del populisme!

Francesc Buixeda Cabre Santa Pau

D'un temps ençà prolifera a la política mundial l'ús i abús del populisme, per millorar els resultats electorals, que es basa a dir al poble el que vol sentir, encara que la classe política sigui conscient de la impossibilitat de portar-ho a terme. La qüestió és obtenir bons resultats, mentint a la ciutadania i abandonant les necessitats reals de la població, un cop aconseguit el mandat.

Proves d'això les tenim arreu, i ara una de fefaent als EUA, on hem pogut veure el resultat de l'aplicació d'aquesta tècnica al seu màxim exponent, fins a arribar quasi a un cop d'estat, assaltant el Capitoli, amb un resultat de 4 morts i 52 ferits.

A Espanya tenim quelcom semblant. El Govern de coalició de l'Estat va dir que només tindria una veu de comunicació. No ha estat així, i moltes de les promeses del president no s'estan complint, tot el contrari, i l'altre partit fa la guerra pel seu costat. En definitiva, enganyant el públic.

No podem oblidar, aquí a Catalunya, el Govern, que des de fa més de deu anys està jugant amb la ma­teixa tècnica. Va començar amb «el procés», després «Espanya ens roba» i el referèndum 1-O, però la realitat està ben palpable, fugida d'empreses i inversors, per inseguretat jurídica, i cap projecte revitalitzador per millorar el prestigi, tot al contrari, un túnel on no es veu llum de sortida.

L'aplicació del populisme provoca una pèrdua de la credibilitat amb la classe política, i de rebot en les seves institucions, desprestigiant-se els tres puntals de la democràcia, la separació de poders. Seguint per aquest camí, si no es re­dreça, perdrem el benestar que fins ara, i durant més de quaranta anys, hem aconseguit. Seny, si us plau.

Tan ignorants som?

Albert Altés Segura Llançà

No sé vostès quina sensació varen tenir en veure per televisió la invasió al Capitoli de Washington per persones «normals». Dic normals perquè per enlloc tenies la sensació de l'agressivitat que has de tenir per plasmar un fet així! Cap tanc, ni una pistola enlaire, ni un gest militar, ni res d'allò que solen fer els colpistes quan va de debò. Ans el contrari! A part de veure alguna disfressa curiosa, un color molt comú com el vermell i algunes banderes similars, el que em va sobtar més de tot varen ser dues coses: una, que quasi tothom anava fent fotos amb el seu mòbil com si fos una gran gesta quan el ridícul aconseguit ha estat increïble. I l'altra, que els assaltants varen arribar fins a on van voler sense trobar cap impediment. Tot plegat no deixava de ser inaudit. Ara és parlarà del que vulgueu. Però la realitat és que gràcies a les xarxes socials s'ha demostrat que pots bellugar una massa que ni ells mateixos saben per què ho fan! Ens caldrà tenir molt respecte davant d'aquest fet.