Fer el ridícul

Aun polític sempre se li ha d'exigir que exerceixi la seva acció política perquè, per això, democràticament ha sortit escollit. Llavors pot equivocar-se o no perquè tothom és humà i tots ens equivoquem. Quan prens una decisió sempre existeix el marge d'error. No passa res. El que és imperdonable en un polític és que faci el ridícul. I que, a més, el faci constantment. I a Catalunya, d'això anem més que sobrats. Les nostres autoritats sanitàries estan fent el ridícul amb la vacunació de la covid-19. A més, ens prenen el pèl i ens tracten com a absoluts imbècils a tota la ciutadania. Hores després de saber-se públicament que només s'havien administrat 6.000 dosis de la vacuna durant la primera setmana, Salut va sortir ràpidament dient que a partir de l'endemà mateix ja es vacunaria cada dia fins i tot els festius. Quina casualitat. I per què no es feia fins llavors? Per què hi havia dies de festa? Per què va mancar planificació? Per què realment no en saben més? I el pitjor és que sovint ens volen fer combregar amb rodes de molins. Fan el ridícul a totes hores i governen amb improvisació. La indústria farmacèutica, els investigadors i els científics han anat més ràpids que mai... per posar a l'abast de tota la població una vacuna esperançadora. I els polítics fent el ridícul.